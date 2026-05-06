Hoteleros alertan por inseguridad en Panamá y piden reforzar vigilancia en zonas turísticas

La Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) expresó su preocupación ante los recientes hechos de violencia registrados en la Ciudad de Panamá, señalando su impacto en la percepción del país como destino turístico seguro.
Inseguridad preocupa a hoteleros en Panamá
APATEL advirtió que estos incidentes no solo afectan la seguridad ciudadana, sino también la imagen internacional de Panamá, un aspecto clave para el sector turístico.
Llamado a las autoridades
El gremio hotelero hizo un llamado firme a las autoridades para reforzar de manera inmediata la presencia policial preventiva en:
- Zonas turísticas
- Áreas hoteleras
- Puntos de alto tránsito de visitantes
La intención es garantizar la seguridad de turistas y residentes, así como proteger la actividad económica vinculada al turismo.