Hoteleros alertan por inseguridad en Panamá y piden reforzar vigilancia en zonas turísticas

La Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) expresó su preocupación ante los recientes hechos de violencia registrados en la Ciudad de Panamá, señalando su impacto en la percepción del país como destino turístico seguro.

En un comunicado, el gremio destacó que en las últimas semanas se han reportado varios homicidios, muchos de ellos perpetrados en espacios públicos e incluso a plena luz del día.

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Inseguridad preocupa a hoteleros en Panamá

APATEL advirtió que estos incidentes no solo afectan la seguridad ciudadana, sino también la imagen internacional de Panamá, un aspecto clave para el sector turístico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2051845439939379697?s=20&partner=&hide_thread=false La Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) emitió un pronunciamiento este martes para expresar preocupación “ante los recientes hechos registrados” en la ciudad de Panamá.



En las últimas semanas se han dado varios homicidios. En la mayoría de los casos, las víctimas han… pic.twitter.com/VWhCVmIzSl — Telemetro Reporta (@TReporta) May 6, 2026

“Estos incidentes inciden directamente en la percepción internacional del país como destino seguro, atributo construido durante años”, señaló la organización. “Estos incidentes inciden directamente en la percepción internacional del país como destino seguro, atributo construido durante años”, señaló la organización.

Llamado a las autoridades

El gremio hotelero hizo un llamado firme a las autoridades para reforzar de manera inmediata la presencia policial preventiva en:

Zonas turísticas

Áreas hoteleras

Puntos de alto tránsito de visitantes

La intención es garantizar la seguridad de turistas y residentes, así como proteger la actividad económica vinculada al turismo.