MITRADEL asegura que el empleo en Panamá crece 25% en 2026 y aumentan los contratos indefinidos

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) reportó un crecimiento del 25% en nuevas contrataciones durante el primer trimestre de 2026, acompañado de un aumento del 11% en contratos indefinidos, lo que refleja una mayor estabilidad en el mercado laboral.
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Mitradel reporta crecimiento del mercado laboral en 2026
De acuerdo con las cifras oficiales:
- 2025: 67,144 contratos registrados
- 2026: 84,067 contratos
El incremento en contratos indefinidos, según la ministra, es un indicador de confianza en el mercado laboral, ya que este tipo de vínculo ofrece mayor estabilidad frente a los contratos temporales.
Sectores que más contratan
Las actividades económicas con mayor generación de empleo son:
- Comercio: 36%
- Construcción: 21%
- Actividades administrativas: 10%
- Hoteles y restaurantes: 7%
- Industrias: 6%
- Otros sectores: 19%
Además, se proyectan más de 500 nuevas contrataciones en las próximas semanas.
Provincias con mayor crecimiento
Las regiones con mayor repunte en empleo son:
- Colón
- Panamá
- Panamá Oeste
- Darién
En el caso de Darién, la ministra destacó que el crecimiento responde a proyectos de infraestructura, como carreteras y hospitales.
Programas de empleo juvenil
El programa Mi Primer Empleo ha generado resultados:
- 2,703 jóvenes participaron
- 1,423 fueron contratados
- 467 pasantes actualmente en ejecución
Asimismo, el Gobierno impulsa iniciativas como “Más Territorio, Más Empleo” y proyectos enfocados en personas con discapacidad y reducción del trabajo infantil.
Digitalización del sistema laboral
El Mitradel informó que ha alcanzado un 90% de digitalización, incluyendo:
- Expedientes laborales electrónicos
- Registro virtual de sindicatos
- Plataforma de bolsa de empleo con inteligencia artificial
Actualmente, más de 1,500 empresas están registradas en esta plataforma, facilitando la conexión entre empleadores y buscadores de empleo.