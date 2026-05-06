Panamá Nacionales -  6 de mayo de 2026 - 08:23

MITRADEL asegura que el empleo en Panamá crece 25% en 2026 y aumentan los contratos indefinidos

Panamá registra 25% más contrataciones en 2026 y 11% más contratos indefinidos, según informe del Mitradel.

Empleo en Panamá crece 25% en 2026

Empleo en Panamá crece 25% en 2026, reporta Mitradel

@MITRADEL
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) reportó un crecimiento del 25% en nuevas contrataciones durante el primer trimestre de 2026, acompañado de un aumento del 11% en contratos indefinidos, lo que refleja una mayor estabilidad en el mercado laboral.

La ministra Jackeline Muñoz presentó el informe ante el Consejo de Gabinete, liderado por el presidente José Raúl Mulino.

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Mitradel reporta crecimiento del mercado laboral en 2026

De acuerdo con las cifras oficiales:

  • 2025: 67,144 contratos registrados
  • 2026: 84,067 contratos
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El incremento en contratos indefinidos, según la ministra, es un indicador de confianza en el mercado laboral, ya que este tipo de vínculo ofrece mayor estabilidad frente a los contratos temporales.

Sectores que más contratan

Las actividades económicas con mayor generación de empleo son:

  • Comercio: 36%
  • Construcción: 21%
  • Actividades administrativas: 10%
  • Hoteles y restaurantes: 7%
  • Industrias: 6%
  • Otros sectores: 19%

Además, se proyectan más de 500 nuevas contrataciones en las próximas semanas.

Provincias con mayor crecimiento

Las regiones con mayor repunte en empleo son:

  • Colón
  • Panamá
  • Panamá Oeste
  • Darién
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En el caso de Darién, la ministra destacó que el crecimiento responde a proyectos de infraestructura, como carreteras y hospitales.

Programas de empleo juvenil

El programa Mi Primer Empleo ha generado resultados:

  • 2,703 jóvenes participaron
  • 1,423 fueron contratados
  • 467 pasantes actualmente en ejecución

Asimismo, el Gobierno impulsa iniciativas como “Más Territorio, Más Empleo” y proyectos enfocados en personas con discapacidad y reducción del trabajo infantil.

Digitalización del sistema laboral

El Mitradel informó que ha alcanzado un 90% de digitalización, incluyendo:

  • Expedientes laborales electrónicos
  • Registro virtual de sindicatos
  • Plataforma de bolsa de empleo con inteligencia artificial

Actualmente, más de 1,500 empresas están registradas en esta plataforma, facilitando la conexión entre empleadores y buscadores de empleo.

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