MITRADEL asegura que el empleo en Panamá crece 25% en 2026 y aumentan los contratos indefinidos

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) reportó un crecimiento del 25% en nuevas contrataciones durante el primer trimestre de 2026, acompañado de un aumento del 11% en contratos indefinidos, lo que refleja una mayor estabilidad en el mercado laboral.

La ministra Jackeline Muñoz presentó el informe ante el Consejo de Gabinete, liderado por el presidente José Raúl Mulino.

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Mitradel reporta crecimiento del mercado laboral en 2026

De acuerdo con las cifras oficiales:

2025: 67,144 contratos registrados

67,144 contratos registrados 2026: 84,067 contratos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2051805120619295028?s=20&partner=&hide_thread=false “Nos llama mucho la atención, Darién que usualmente es una provincia que tiene alta tasa de desempleo y que tiene baja de contratación tiene una contratación de 887 empleos más, qué quiere decir, las oportunidades se están generando, hay que buscarlas, hay que trabajar y nuestro… pic.twitter.com/J6DMARvJ8Z — Telemetro Reporta (@TReporta) May 5, 2026

El incremento en contratos indefinidos, según la ministra, es un indicador de confianza en el mercado laboral, ya que este tipo de vínculo ofrece mayor estabilidad frente a los contratos temporales.

Sectores que más contratan

Las actividades económicas con mayor generación de empleo son:

Comercio: 36%

Construcción: 21%

Actividades administrativas: 10%

Hoteles y restaurantes: 7%

Industrias: 6%

Otros sectores: 19%

Además, se proyectan más de 500 nuevas contrataciones en las próximas semanas.

Provincias con mayor crecimiento

Las regiones con mayor repunte en empleo son:

Colón

Panamá

Panamá Oeste

Darién

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2051804437279310086?s=20&partner=&hide_thread=false “Hablemos de empleo, sabemos cuál es la cifra del desempleo, pero nosotros tenemos que empezar a buscar en positivo. En el mes de enero 426 oportunidades se perdieron dentro de la bolsa porque no se dio un seguimiento del buscador de empleo, y puedo hablar de la provincia de… pic.twitter.com/AhbHWvr3QO — Telemetro Reporta (@TReporta) May 5, 2026

En el caso de Darién, la ministra destacó que el crecimiento responde a proyectos de infraestructura, como carreteras y hospitales.

Programas de empleo juvenil

El programa Mi Primer Empleo ha generado resultados:

2,703 jóvenes participaron

1,423 fueron contratados

467 pasantes actualmente en ejecución

Asimismo, el Gobierno impulsa iniciativas como “Más Territorio, Más Empleo” y proyectos enfocados en personas con discapacidad y reducción del trabajo infantil.

Digitalización del sistema laboral

El Mitradel informó que ha alcanzado un 90% de digitalización, incluyendo:

Expedientes laborales electrónicos

Registro virtual de sindicatos

Plataforma de bolsa de empleo con inteligencia artificial

Actualmente, más de 1,500 empresas están registradas en esta plataforma, facilitando la conexión entre empleadores y buscadores de empleo.