Panamá Nacionales -  26 de abril de 2026 - 18:30

Empleo en Panamá: MITRADEL reporta aumento de contratos en 2026

MITRADEL informó que en el primer trimestre de 2026 se registraron 84,067 contratos, un aumento de 16,923 respecto a 2025.

MITRADEL habla sobre empleos en Panamá.

MITRADEL habla sobre empleos en Panamá.

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá (MITRADEL) informó que durante el primer trimestre de 2026 se registró un incremento en los contratos de empleo en el país.

Más de 84 mil contratos en tres meses

De acuerdo con la entidad, entre enero y marzo de 2026 se contabilizaron 84,067 nuevos contratos laborales, lo que representa un aumento de 16,923 contratos más en comparación con el mismo periodo de 2025.

Este crecimiento refleja una mayor dinámica en el mercado laboral panameño.

MITRADEL: Señal de recuperación del empleo

El aumento en la contratación es interpretado como un indicador positivo para la economía, ya que evidencia:

  • Mayor generación de empleo
  • Incremento en la actividad empresarial
  • Recuperación progresiva del mercado laboral

No obstante, las autoridades no detallaron en qué sectores se concentra el mayor crecimiento.

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