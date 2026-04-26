Empleo en Panamá: MITRADEL reporta aumento de contratos en 2026

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá (MITRADEL) informó que durante el primer trimestre de 2026 se registró un incremento en los contratos de empleo en el país.
Este crecimiento refleja una mayor dinámica en el mercado laboral panameño.
MITRADEL: Señal de recuperación del empleo
El aumento en la contratación es interpretado como un indicador positivo para la economía, ya que evidencia:
- Mayor generación de empleo
- Incremento en la actividad empresarial
- Recuperación progresiva del mercado laboral
No obstante, las autoridades no detallaron en qué sectores se concentra el mayor crecimiento.