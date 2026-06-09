IDAAN informa interrupción del agua en Las Garzas tras falla eléctrica

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó sobre la suspensión temporal de operaciones en la estación de bombeo de San Francisco de Las Garzas, en Panamá Este, debido a una falla en la fase eléctrica.

La situación afecta el suministro de agua potable únicamente en este sector, mientras se realizan las gestiones necesarias para restablecer el servicio.

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Según detalló la entidad, la estación de bombeo tuvo que detener sus operaciones tras detectarse una avería en el sistema eléctrico que impide su funcionamiento normal. Ante esta situación, el IDAAN notificó el daño a la empresa generadora de energía responsable para que se efectúen los trabajos de reparación correspondientes.

Sector afectado según el IDAAN

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Comunicamos que la estación de bombeo de San Francisco de Las Garzas suspende operaciones debido a un fallo en la fase eléctrica.



Se procedió a reportar el daño a la empresa generadora de energía, para su reparación.

… pic.twitter.com/pbYB6Tl0rz — IDAAN (@IDAANinforma) June 9, 2026

La entidad precisó que la afectación en el suministro de agua potable se limita al área de San Francisco de Las Garzas y sectores abastecidos por esta estación de bombeo. Hasta el momento no se han reportado afectaciones en otras comunidades cercanas.

El IDAAN indicó que mantiene coordinación con la empresa eléctrica para agilizar los trabajos y lograr la reactivación de la estación de bombeo en el menor tiempo posible.

La institución recomendó a los residentes tomar las previsiones necesarias mientras se completan las labores de reparación y se normaliza el suministro de agua potable. Las autoridades informarán oportunamente sobre los avances de los trabajos y la restitución total del servicio en el área afectada.