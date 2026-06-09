Hallan animal marino en avanzado estado de descomposición en Playa Veracruz

Diversas instituciones del Estado activaron un operativo interinstitucional para la evaluación y manejo de un espécimen marino hallado en avanzado estado de descomposición en Playa Veracruz.

La acción fue coordinada tras recibirse el reporte sobre el animal varado en la zona costera, con el objetivo de garantizar una atención adecuada y minimizar posibles riesgos para la población y el entorno.

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Operativo interinstitucional

En las labores participaron funcionarios del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), la Policía Nacional, el Servicio de Protección Institucional (SPI) y la Alcaldía de Arraiján.

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Además, miembros de la comunidad brindaron apoyo durante las acciones desarrolladas en el área. Como parte del protocolo de atención, el ejemplar fue asegurado temporalmente para evitar que el movimiento de las mareas dificultara las labores de manejo y disposición.

Posteriormente, las instituciones coordinaron su traslado hacia un área segura de la playa, donde se realizaron las acciones correspondientes para su disposición final.

Apoyo de equipo pesado

Las labores contaron con el respaldo de equipo pesado facilitado por la empresa HPH, lo que permitió ejecutar de manera segura y eficiente el traslado del espécimen.

Las autoridades destacaron que la coordinación entre entidades fue fundamental para atender el incidente y cumplir con los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones.