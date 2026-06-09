Polémica por Balboa Heights: MOP asegura que la antigua estación no es patrimonio histórico

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) aclaró que la antigua estación del ferrocarril de Balboa Heights no cuenta con una declaratoria de Patrimonio Histórico, sino que ha sido identificada por las autoridades como una estructura con valor cultural.

La entidad emitió el pronunciamiento en el marco de los trabajos relacionados con el intercambiador Este del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal, una de las obras de infraestructura más importantes que se desarrollan actualmente en el país.

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Coordinación con el Ministerio de Cultura

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El MOP informó que mantiene reuniones de trabajo junto al Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) y el Ministerio de Cultura para dar seguimiento a las intervenciones contempladas en el área donde se ejecutará el intercambiador.

Según la entidad, las evaluaciones técnicas y culturales realizadas concluyeron que la antigua estación ferroviaria no posee una declaratoria formal como patrimonio histórico, aunque sí conserva un valor cultural vinculado a la memoria ferroviaria nacional.

Proyecto mantiene el mismo trazado desde su licitación

La institución destacó que el proyecto Cuarto Puente sobre el Canal fue licitado hace nueve años y que el alineamiento previsto para el área del intercambiador Este se ha mantenido sin cambios desde entonces.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MOPPma/status/2064429452130500885?s=20&partner=&hide_thread=false El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informa a la ciudadanía en general sobre los planes de desarrollo y el tratamiento cultural proyectado para la ejecución de las obras del Intercambiador Este del proyecto Cuarto Puente sobre el Canal. pic.twitter.com/Xz35sqJwX3 — Ministerio de Obras Públicas de Panamá (@MOPPma) June 9, 2026

Asimismo, señaló que la obra registra aproximadamente dos años de ejecución en este sector y que durante ese tiempo no se habían presentado observaciones relacionadas con el trazado aprobado para la infraestructura.

Proponen nuevo Museo del Ferrocarril

El MOP indicó que, a través de la Unidad Coordinadora de Infraestructura Pública, presentó formalmente al Ministerio de Cultura una propuesta para desarrollar un nuevo Museo del Ferrocarril.

La iniciativa busca rescatar y fortalecer el legado ferroviario panameño mediante un espacio dedicado a preservar y difundir la historia del ferrocarril en el país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2062899632108089402?s=20&partner=&hide_thread=false El arquitecto Pablo Gualde expresa su preocupación ante la posible demolición de la histórica estación del tren de Balboa, debido a la construcción del intercambiador que forma parte del proyecto Cuarto Puente.



“Esta estación es parte de un sistema que existió por mucho tiempo,… pic.twitter.com/cBdMhR2Brj — Telemetro Reporta (@TReporta) June 5, 2026

La propuesta contempla una posible ubicación cercana a la estación de la Línea 1 del Metro en Albrook y al área donde se proyecta la futura Ciudad Gubernamental.

Grúa ferroviaria será preservada

Como parte de las medidas de conservación patrimonial, el MOP y el Consorcio Panamá Cuarto Puente coordinarán el traslado y preservación de la histórica Grúa Ferroviaria Bucyrus, actualmente ubicada dentro del área de influencia del proyecto.

La pieza será trasladada al Biomuseo, donde se prevé su conservación y exhibición permanente para que residentes y visitantes puedan conocer su importancia dentro de la historia ferroviaria de Panamá.

Estación presenta deterioro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2062884602792866144?s=20&partner=&hide_thread=false “La estación -del tren- de Balboa está en un inminente peligro, no nada más por el abandono, sino porque con el nuevo rediseño del intercambiador están pensando destruirla para poner más carriles”, explica el arquitecto Pablo Gualde. pic.twitter.com/UGvYvwKCX1 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 5, 2026

De acuerdo con el ministerio, la antigua estación de Balboa Heights se encuentra desde hace años en condiciones de abandono y deterioro, rodeada de vegetación y sin las condiciones adecuadas para resaltar su valor histórico.

La entidad reiteró que el desarrollo del Cuarto Puente y las acciones de rescate patrimonial planteadas buscan equilibrar la ejecución de obras de infraestructura con la preservación de elementos representativos de la historia nacional.