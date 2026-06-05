Histórica estación ferroviaria de Balboa enfrenta amenaza, advierten su posible demolición

La histórica estación de tren de Balboa podría estar en riesgo de desaparecer debido a los cambios contemplados en el rediseño del intercambiador vial de la zona, según advirtió el arquitecto Pablo Gualde.
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Un patrimonio con valor histórico mundial
El arquitecto destacó que la estación forma parte del histórico sistema ferroviario que conectó las ciudades de Panamá y Colón y que representó el primer ferrocarril en unir el océano Atlántico con el Pacífico.
Según explicó, la pérdida de este tipo de edificaciones implica también la desaparición de elementos fundamentales de la memoria histórica y la identidad cultural del país.
Relación con la construcción del Canal
Gualde recordó que el Ferrocarril de Panamá desempeñó un papel crucial en el desarrollo de la ruta interoceánica. “Sin este tren el Canal de Panamá no existiría hoy. Este tren fue elemental para que el Canal se pudiera construir”, afirmó.
Además, resaltó que la estación data de 1915 y conserva elementos arquitectónicos originales de gran valor, entre ellos una estructura de madera que, pese al abandono, permanece en condiciones notables.
Para el especialista, estas características constituyen un testimonio de la calidad constructiva y de la planificación urbana de la época.
Preocupación por falta de información oficial
El arquitecto indicó que desde la Asociación de Comunidades del Área del Canal (ACAC) han intentado llamar la atención sobre el deterioro de estructuras históricas en la antigua Zona del Canal.
Sin embargo, manifestó preocupación por la falta de información oficial sobre el futuro de la estación.
Piden aclarar el futuro de la estación
De acuerdo con Gualde, aún no existe una confirmación oficial sobre si la estación será preservada, trasladada o demolida como parte de las obras proyectadas.
A pesar de la incertidumbre, el arquitecto considera que todavía existe la posibilidad de rescatar y conservar el inmueble. “Lo cierto es que mientras esté en pie todavía se puede salvar”, concluyó.
La estación de Balboa es considerada por especialistas e historiadores como una pieza importante del patrimonio ferroviario panameño, debido a su vínculo con el desarrollo del ferrocarril transístmico y su relación con la historia del Canal de Panamá.