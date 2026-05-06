Peculado en San Miguelito: aprehenden a ocho personas por lesión de $8 millones

Ocho personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación con el delito de peculado en perjuicio de la Junta Comunal de Belisario Porras, en un caso que involucra una lesión económica al Estado estimada en 8 millones de balboas. El hecho se registró en el corregimiento de Belisario Porras, dentro del distrito de San Miguelito .

Las autoridades investigan el manejo irregular de fondos públicos, en un proceso que busca determinar responsabilidades y posibles redes involucradas en el desvío de recursos.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Alcaldesa Irma Hernández defiende toque de queda en San Miguelito

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2052011440148455558?s=20&partner=&hide_thread=false Varias personas fueron aprehendidas por el presunto delito de peculado en perjuicio de la Junta Comunal de Belisario Porras, en San Miguelito, con una lesión económica de 8 millones de balboas al Estado. pic.twitter.com/S51zTPXcDw — Telemetro Reporta (@TReporta) May 6, 2026

El delito de peculado está relacionado con el uso indebido de bienes o dinero del Estado por parte de funcionarios o personas vinculadas a la administración pública.

Operativos y acciones

Las aprehensiones forman parte de diligencias desarrolladas por los estamentos de seguridad y el Ministerio Público, en el marco de una investigación que continúa en curso.

Se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen detalles sobre el caso, incluyendo la posible imputación de cargos.