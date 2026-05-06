Peculado en San Miguelito: aprehenden a ocho personas por lesión de $8 millones

Ocho personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación con el delito de peculado en perjuicio de la Junta Comunal de Belisario Porras, en un caso que involucra una lesión económica al Estado estimada en 8 millones de balboas. El hecho se registró en el corregimiento de Belisario Porras, dentro del distrito de San Miguelito.
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El delito de peculado está relacionado con el uso indebido de bienes o dinero del Estado por parte de funcionarios o personas vinculadas a la administración pública.
Operativos y acciones
Las aprehensiones forman parte de diligencias desarrolladas por los estamentos de seguridad y el Ministerio Público, en el marco de una investigación que continúa en curso.
Se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen detalles sobre el caso, incluyendo la posible imputación de cargos.