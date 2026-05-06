Capturan a alias "Flapy" en Parque Lefevre: era uno de los más buscados por tentativa de homicidio

La Policía Nacional de Panamá logró la aprehensión de Joshua Andrés Euiz Batista, conocido como alias “Flapy”, quien figuraba entre los más buscados por delitos contra la vida y la integridad personal, específicamente por tentativa de homicidio.
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Capturan a uno de los más buscados en Panamá
El sujeto fue ubicado durante un punto de control policial, luego de que unidades interceptaran un vehículo sospechoso.
Durante la verificación:
- Presentó un documento que no le pertenecía
- Se le decomisaron indicios como:
- Radio satelital
- Router
- Proveedor de arma de fuego con municiones
- Pasaporte
Caso pendiente
Alias “Flapy” era requerido por la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio del Área Metropolitana, por un hecho ocurrido el 23 de junio de 2021 en la avenida Ernesto T. Lefevre, en perjuicio de dos personas.
A órdenes de la justicia
Tras su aprehensión, el individuo fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para los trámites correspondientes.