Capturan a alias "Flapy" en Parque Lefevre: era uno de los más buscados por tentativa de homicidio

Capturan a uno de los más buscados en Panamá

La Policía Nacional de Panamá logró la aprehensión de Joshua Andrés Euiz Batista, conocido como alias “Flapy”, quien figuraba entre los más buscados por delitos contra la vida y la integridad personal, específicamente por tentativa de homicidio.

La captura se realizó en el sector de Puente del Rey, en el corregimiento de Parque Lefevre, donde el sospechoso se desplazaba a bordo de una camioneta blindada.

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Capturan a uno de los más buscados en Panamá

El sujeto fue ubicado durante un punto de control policial, luego de que unidades interceptaran un vehículo sospechoso.

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Durante la verificación:

Presentó un documento que no le pertenecía

Se le decomisaron indicios como: Radio satelital Router Proveedor de arma de fuego con municiones Pasaporte



Caso pendiente

Alias “Flapy” era requerido por la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio del Área Metropolitana, por un hecho ocurrido el 23 de junio de 2021 en la avenida Ernesto T. Lefevre, en perjuicio de dos personas.

A órdenes de la justicia

Tras su aprehensión, el individuo fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para los trámites correspondientes.