IFARHU anuncia recepción de documentos del Concurso de Becas en Panamá Centro y Veraguas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) avanza con la cuarta semana de recepción de documentos del Concurso General 2026, jornada que se llevará a cabo del 11 al 15 de mayo en distintas regiones del país.

Durante este periodo, los preseleccionados podrán presentar su documentación en las sedes habilitadas en Panamá Centro, la comarca Ngäbe-Buglé, Veraguas y el distrito de Soná. El proceso busca garantizar una atención organizada y eficiente para los miles de estudiantes que aspiran a obtener estos beneficios educativos.

El IFARHU reitera el llamado a los participantes a acudir en las fechas establecidas con los requisitos completos, a fin de agilizar la validación de los expedientes y continuar con el cronograma de este programa de apoyo académico a nivel nacional.

Para consultar el cronograma y los centros de recepción por región, puede ingresar al siguiente enlace oficial: ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes-preseleccionados-2026/.