ACP analiza retos y proyectos clave en reunión de la Junta Directiva y la Junta Asesora.

Entre el 6 y el 8 de mayo, el Canal de Panamá (ACP) celebrará la cuadragésima reunión entre su Junta Directiva y la Junta Asesora en la ciudad de Norfolk, Virginia, Estados Unidos. El encuentro tiene como objetivo analizar los desafíos, tendencias y oportunidades de la vía interoceánica.

La agenda también incluye el análisis de iniciativas clave en gestión del talento, como planificación de sucesión, desarrollo y liderazgo, además de los avances en transformación digital y el uso de datos para optimizar las operaciones.

Asimismo, se revisarán proyectos fundamentales para la sostenibilidad hídrica, incluyendo el proyecto del reservorio en Río Indio. La reunión también contempla la evaluación del programa de diversificación de ingresos y el desarrollo de nuevos modelos de negocio en infraestructura logística y portuaria.

En Norfolk, los directivos conocerán de primera mano mejores prácticas de clase mundial en logística, centros de distribución y operaciones portuarias. También visitarán un túnel actualmente en construcción en la zona, con el fin de incorporar aprendizajes aplicables a la gestión del Canal.

Establecida en 1999 bajo la Ley Orgánica del Canal, la Junta Asesora es un consejo consultivo de alto nivel compuesto por expertos nacionales e internacionales en sectores como comercio, geopolítica, finanzas y energía. Su rol principal es brindar recomendaciones que fortalezcan la competitividad, sostenibilidad y rentabilidad de la vía panameña.