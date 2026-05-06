Ficha digital de la CSS: Dino Mon explica fallas y anuncia receta electrónica

El director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, explicó las razones detrás de los inconvenientes reportados por usuarios con la ficha digital, señalando que se trata principalmente de problemas de sincronización en los pagos.
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CSS: ¿Por qué falla la ficha digital?
Según Mon, los retrasos ocurren cuando los sistemas no reflejan de inmediato el pago de las cuotas, lo que impide validar correctamente el acceso a los servicios.
El funcionario destacó que se trata de un proceso en transición hacia la digitalización total.
La cédula como documento único
El director reiteró que el objetivo es que la cédula de identidad sea el único documento necesario para acceder a servicios del Estado.
- El carné físico será eliminado progresivamente
- Los extranjeros seguirán utilizando carné, conforme a la normativa vigente
¿Qué hacer si no te aceptan la ficha?
Mon fue enfático en que los usuarios pueden presentar reclamos si se incumplen los procesos:
- Acudir al departamento de Atención al Asegurado
- Reportar el caso al supervisor en turno
- Solicitar la solución inmediata
Advirtió que se aplicarán sanciones a funcionarios que no acaten los nuevos sistemas.