Ficha digital de la CSS: Dino Mon explica fallas y anuncia receta electrónica

El director general de la Caja de Seguro Social (CSS) , Dino Mon, explicó las razones detrás de los inconvenientes reportados por usuarios con la ficha digital, señalando que se trata principalmente de problemas de sincronización en los pagos.

“A veces las comunicaciones entre la CSS y las diferentes instancias en el pago de la cuota obrero patronal no se sincronizan a tiempo”, indicó. “A veces las comunicaciones entre la CSS y las diferentes instancias en el pago de la cuota obrero patronal no se sincronizan a tiempo”, indicó.

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CSS: ¿Por qué falla la ficha digital?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2051990043183460540?s=20&partner=&hide_thread=false "En el tema de la ficha recuerde que siempre pasa que a veces las comunicaciones entre la @CSSPanama y las diferentes instancias en el pago correspondiente al pago de la cuota obrero patronal, no se sincronizan a tiempo", explicó el director general de la @CSSPanama, Dino Mon,… pic.twitter.com/qOa1Qupork — Telemetro Reporta (@TReporta) May 6, 2026

Según Mon, los retrasos ocurren cuando los sistemas no reflejan de inmediato el pago de las cuotas, lo que impide validar correctamente el acceso a los servicios.

El funcionario destacó que se trata de un proceso en transición hacia la digitalización total.

La cédula como documento único

El director reiteró que el objetivo es que la cédula de identidad sea el único documento necesario para acceder a servicios del Estado.

El carné físico será eliminado progresivamente

Los extranjeros seguirán utilizando carné, conforme a la normativa vigente

¿Qué hacer si no te aceptan la ficha?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2051994249575457061?s=20&partner=&hide_thread=false El director general de la @CSSPanama, Dino Mon, explicó que se requiere contar con la cédula física para recibir atención en las instalaciones médicas, y brindó detalles de la adquisisión de equipos robóticos para la implementación de la telecirugía en hospitales del interior del… pic.twitter.com/lFM3stLt0r — Telemetro Reporta (@TReporta) May 6, 2026

Mon fue enfático en que los usuarios pueden presentar reclamos si se incumplen los procesos:

Acudir al departamento de Atención al Asegurado

Reportar el caso al supervisor en turno

Solicitar la solución inmediata

Advirtió que se aplicarán sanciones a funcionarios que no acaten los nuevos sistemas.