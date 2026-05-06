Así luce el avión de Copa Airlines que llevará a la Selección de Panamá al Mundial 2026.

Por Ana Canto Este martes se develó en la fábrica de Boeing en Seattle, Estados Unidos, el diseño del avión de Copa Airlines que transportará a la Selección Mayor de Fútbol de Panamá hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La aeronave luce un diseño artístico creado por los jóvenes Ernesto De León y Henry Katz, ganadores de un concurso organizado por la aerolínea tras la histórica clasificación de Panamá al certamen mundialista a finales del año pasado.

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