Así luce el avión de Copa Airlines que llevará a la Selección de Panamá al Mundial 2026.

Este martes se develó en la fábrica de Boeing en Seattle, Estados Unidos, el diseño del avión de Copa Airlines que transportará a la Selección Mayor de Fútbol de Panamá hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Identidad nacional en las nubes
La propuesta ganadora fue seleccionada entre más de 700 diseños que resaltaban diversos factores culturales, colores de la bandera nacional y símbolos patrios. Según Copa Airlines, este avión se convierte en un símbolo de identidad nacional al plasmar momentos memorables del fútbol panameño.
Detalles técnicos y visuales del diseño:
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Paleta de colores: Color rojo predominante con detalles (líneas y letras) en dorado.
Iconografía destacada:
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La icónica chilena de Luis "Matador" Tejada contra México.
El gol que selló la primera clasificación de Panamá a un Mundial.
El escudo de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT).
La bandera panameña y el Águila Harpía, ave nacional.
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