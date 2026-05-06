Hospital Santo Tomás y AstraZeneca firman convenio para la atención de enfermedades raras en Panamá

El Hospital Santo Tomás (HST) y la biofarmacéutica AstraZeneca firmaron un Convenio de Cooperación Científica por tres años, con el objetivo de ampliar las opciones terapéuticas disponibles para pacientes en Panamá.
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Acceso a tratamiento innovador en el hospital Santo Tomás
El viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, destacó que el acuerdo garantiza el suministro del medicamento Ravulizumab en el HST.
Según las autoridades, Panamá se posiciona como:
- El tercer país en Centroamérica y el Caribe en utilizar este tratamiento
- El único en la región en aplicarlo en un abordaje neurológico
¿Qué es el Ravulizumab?
El Ravulizumab es un anticuerpo monoclonal de segunda generación diseñado para inhibir el componente C5 del sistema del complemento, un mecanismo clave en diversas enfermedades raras de alta gravedad.
Este fármaco representa un avance significativo al:
- Mejorar la funcionalidad del paciente
- Aumentar la calidad de vida
- Incrementar la supervivencia en patologías complejas
Cooperación científica y salud pública
Por su parte, Andrés Rojas reafirmó el compromiso de la compañía con la innovación y el respaldo científico a instituciones públicas.
El convenio fue suscrito por:
- Julio Sandoval
- Andrés Rojas, por AstraZeneca
Con la presencia de:
- Manuel Zambrano Chang
- Luis Carlos Bravo
- Rafael Andrade