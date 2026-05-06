Hospital Santo Tomás y AstraZeneca firman convenio para la atención de enfermedades raras en Panamá

El Hospital Santo Tomás (HST) y la biofarmacéutica AstraZeneca firmaron un Convenio de Cooperación Científica por tres años, con el objetivo de ampliar las opciones terapéuticas disponibles para pacientes en Panamá.

La alianza busca fortalecer los procesos de diagnóstico y tratamiento, especialmente en las áreas de hematología y neurología, permitiendo mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud ante enfermedades de alta complejidad.

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Acceso a tratamiento innovador en el hospital Santo Tomás

El viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, destacó que el acuerdo garantiza el suministro del medicamento Ravulizumab en el HST.

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“Esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida y el pronóstico de los pacientes, asegurando el acceso a terapias de vanguardia”, indicó. “Esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida y el pronóstico de los pacientes, asegurando el acceso a terapias de vanguardia”, indicó.

Según las autoridades, Panamá se posiciona como:

El tercer país en Centroamérica y el Caribe en utilizar este tratamiento

en utilizar este tratamiento El único en la región en aplicarlo en un abordaje neurológico

¿Qué es el Ravulizumab?

El Ravulizumab es un anticuerpo monoclonal de segunda generación diseñado para inhibir el componente C5 del sistema del complemento, un mecanismo clave en diversas enfermedades raras de alta gravedad.

Este fármaco representa un avance significativo al:

Mejorar la funcionalidad del paciente

Aumentar la calidad de vida

Incrementar la supervivencia en patologías complejas

Cooperación científica y salud pública

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Por su parte, Andrés Rojas reafirmó el compromiso de la compañía con la innovación y el respaldo científico a instituciones públicas.

El convenio fue suscrito por:

Julio Sandoval

Andrés Rojas, por AstraZeneca

Con la presencia de: