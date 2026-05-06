Panamá Nacionales -  6 de mayo de 2026 - 11:16

Embajada de EE. UU. anuncia subasta en línea: fechas, artículos y cómo participar

La Embajada de Estados Unidos en Panamá realizará una subasta en línea del 6 al 11 de mayo de 2026. Conoce qué artículos habrá y cómo participar.

Embajada de EE. UU. anuncia subasta en línea

Embajada de EE. UU. anuncia subasta en línea

Embajada de EE.UU.
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció el regreso de su esperada subasta en línea, que se realizará del 6 al 11 de mayo de 2026, ofreciendo al público la oportunidad de adquirir diversos artículos.

Entre los productos disponibles se incluyen:

  • Vehículos
  • Muebles
  • Electrodomésticos
  • Artículos varios

La iniciativa permite a los interesados participar de forma digital mediante la plataforma oficial habilitada para este proceso.

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Subasta en línea de la Embajada de EE. UU.: vende autos y electrodomésticos

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Para formar parte de la subasta, los usuarios deben seguir estos pasos:

  • Crear una cuenta en la plataforma oficial:

    https://online-auction.state.gov

  • Iniciar sesión y realizar sus ofertas durante las fechas establecidas
  • Completar el pago en línea o mediante depósito bancario a una cuenta de Banco General
  • Esperar la confirmación para el retiro del artículo adquirido

Entrega de artículos

El retiro de los productos comprados se realizará del 13 al 15 de mayo de 2026, una vez confirmado el pago correspondiente. Las autoridades aclararon que todos los artículos se venden en el estado en que se encuentran, por lo que:

  • No hay garantías
  • No se aceptan devoluciones ni reembolsos

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