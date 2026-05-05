Pirámide de Chakatín Entretenimiento -  5 de mayo de 2026 - 11:59

Pirámide de Chakatín: mira los números del sorteo miercolito del 6 de mayo de 2026

Se han revelado los números de la Pirámide de Chakatín para el sorteo miercolito del 5 de mayo del 2026, para que empieces a ganar mucho chen chen.

Pirámide de Chakatín para el sorteo miercolito.

Pirámide de Chakatín para el sorteo miercolito.

Telemetro

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 6 - 1 - 4 - 2

Números más buscados son:

Los números favoritos de Chakatín son: 26 - 42 - 16 - 66 - 46 - 11

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá de 6 de mayo del 2026?

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La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al 6 de mayo a las 3:00 p.m., en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 6 de mayo del 2026?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

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