Pirámide de Chakatín: mira los números del sorteo miercolito del 6 de mayo de 2026

Pirámide de Chakatín para el sorteo miercolito.

La espera ha terminado. Se han revelado los números ganadores de la Pirámide de Chakatín correspondientes al sorteo miercolito del 6 de mayo del 2026.

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Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 6 - 1 - 4 - 2

Números más buscados son:

Los números favoritos de Chakatín son: 26 - 42 - 16 - 66 - 46 - 11

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá de 6 de mayo del 2026?

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La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al 6 de mayo a las 3:00 p.m., en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 6 de mayo del 2026?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.