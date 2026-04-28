Promulgan Ley 520 que regula la transición en municipios y juntas comunales en Panamá

Este martes fue promulgada en la Gaceta Oficial la Ley N° 520 , la cual reforma la Ley 105 de 1973 (que organiza las juntas comunales) y la Ley 106 de 1973 (sobre el régimen municipal).

El objetivo central de esta legislación es establecer un proceso de transición ordenado, técnico y transparente en los municipios y juntas comunales de todo el país, garantizando que el relevo de autoridades no afecte la gestión administrativa ni la prestación de servicios.

El diputado Neftalí Zamora explicó que la norma instituye reglas claras para las autoridades salientes y entrantes. Este proceso permitirá una rendición de cuentas efectiva frente a la ciudadanía y evitará la opacidad en el manejo de los recursos públicos locales.

“Después de lo vivido en 2024, avanzamos hacia un proceso claro, con reglas definidas, que garantiza la rendición de cuentas, la continuidad en los servicios y una mayor transparencia para la ciudadanía. Esta ley es parte del legado que dejamos en esta Asamblea", indicó Zamora, agradeciendo el apoyo de las distintas bancadas para su aprobación.