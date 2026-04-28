Suspenden clases en escuela de Pesé por plaga de pulgas en aulas

Las clases en la Escuela Ildaura Vieto en Pesé , provincia de Herrera fueron suspendidas de manera temporal luego de que se detectara la presencia de pulgas en cuatro aulas del plantel.

La decisión se tomó tras la preocupación de estudiantes, docentes, personal administrativo y padres de familia, quienes solicitaron la suspensión hasta que la plaga sea completamente erradicada.

Te puede interesar: Colegio José Antonio Remón Cantera aplica sanciones tras agresión entre estudiantes

Escuela en Pesé suspende clases por plaga de pulgas

Actualmente, se realizan trabajos de control de plagas por parte de una empresa especializada, que también evalúa el origen de la infestación y el tipo de producto más efectivo para eliminarla en el menor tiempo posible.

Las autoridades informaron que el regreso a clases dependerá de la certificación de seguridad emitida por la empresa encargada del proceso, una vez se garantice que no existe riesgo para la comunidad educativa.

De acuerdo con lo previsto, los estudiantes podrían retornar a las aulas el próximo lunes, siempre y cuando las condiciones sanitarias sean óptimas.