Suspenden audiencia contra exfuncionarios del Consejo de Seguridad Nacional por caso Pinchazos

El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales de Panamá anunció la suspensión de la audiencia ordinaria programada para este miércoles 29 de abril de 2026, dirigida a dos exfuncionarios del Consejo de Seguridad Nacional.

La decisión de suspender el acto judicial se produjo luego de que uno de los querellantes interpusiera un recurso de apelación contra el auto de pruebas. Ambos exfuncionarios enfrentan cargos por presuntos delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

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Nueva fecha de audiencia

Tras la suspensión, el juzgado ha establecido la fecha alterna para el inicio del juicio:

Fecha: Viernes 22 de mayo de 2026.

Hora: 9:00 a.m.

Este caso, que se remonta a supuestas interceptaciones telefónicas ilegales, fue elevado a juicio inicialmente por el extinto Juzgado Decimosexto de Circuito Penal mediante la Resolución N.° 90 del 28 de agosto de 2015.

Desde entonces, los imputados han permanecido bajo la medida cautelar de detención preventiva, vinculados a las investigaciones por el presunto acceso no autorizado a comunicaciones privadas durante su gestión.