Caso pinchazos telefónicos: suspenden audiencia de exagentes por $10 millones

La audiencia ordinaria contra los exagentes del Consejo de Seguridad Nacional, Ronny Rodríguez y William Pittí, por caso pinchazos telefónicos , fue suspendida este lunes y reprogramada para el próximo viernes 24 de abril.

El fiscal Anticorrupción, Javier Cuadra, explicó que la decisión se tomó debido a la falta de notificación de la víctima, lo que impidió continuar con el proceso judicial en la fecha prevista.

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Caso pinchazos: pérdida de equipos por más de $10 millones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2046245777316446615?s=20&partner=&hide_thread=false La audiencia ordinaria a los exagentes del Consejo de Seguridad Nacional Ronny Rodríguez y William Pittí, fijada para este lunes fue suspendida y reprogramada para el próximo viernes 24 de abril.



Javier Cuadra, fiscal Anticorrupción, explicó que esto se debió a la falta de… pic.twitter.com/Lq9WBF5X19 — Telemetro Reporta (@TReporta) April 20, 2026

La audiencia estaba relacionada con la presunta pérdida de equipos tecnológicos pertenecientes al Consejo de Seguridad Nacional.

Este hecho habría generado un perjuicio económico al Estado superior a los 10 millones de dólares, según las investigaciones.

Suspenden audiencia por caso millonario en Consejo de Seguridad

La representación legal de Rodríguez y Pittí está a cargo del abogado Alejandro Pérez.

Nueva fecha de audiencia

La audiencia fue reprogramada para:

Viernes 24 de abril

Se espera que en esta nueva fecha se pueda avanzar en el proceso, una vez se cumplan los requisitos legales pendientes.

Este caso forma parte de las investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de bienes del Estado, uno de los temas que más atención genera en la opinión pública panameña.