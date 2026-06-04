Mujer y su padre son investigados por delitos financieros y blanqueo de capitales

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó una diligencia de allanamiento y registro en el corregimiento de Pacora, donde se logró la aprehensión de un hombre y su hija. Ambos son investigados por la presunta comisión de los delitos contra el orden económico, en las modalidades de delitos financieros y blanqueo de capitales.

Las pesquisas de la Fiscalía iniciaron tras la denuncia presentada por un adulto mayor. Según el reporte oficial, la víctima había adquirido un préstamo bancario y solicitó el apoyo de una compañera de trabajo para configurar su banca en línea y gestionar algunos pagos.

Aprovechando esta situación, la mujer presuntamente realizó múltiples transferencias bancarias no autorizadas hacia la cuenta de un tercero, quien tras las verificaciones resultó ser su propio padre. De acuerdo con los elementos recabados por las autoridades, el perjuicio económico causado a la víctima asciende a un aproximado de 20 mil dólares.

Durante el operativo en la residencia de los sospechosos, los peritos ubicaron y decomisaron indicios tecnológicos, documentación variada, como tarjetas bancarias, además de otros elementos vinculados al caso. Ambos ciudadanos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para la realización de las correspondientes audiencias de control de garantías.