Ministra de Gobierno confirma destituciones tras la fuga masiva en La Joyita

La ministra de Gobierno , Dinoska Montalvo, confirmó la recaptura de más de 148 privados de libertad que se evadieron del Centro Penitenciario La Joyita el pasado 1 de junio. Al corte de la información, los estamentos de seguridad mantienen un despliegue operativo para dar con el paradero de aproximadamente 47 reos que aún permanecen prófugos.

Durante los últimos días, las autoridades han intensificado las acciones policiales en Panamá Este y en diversos puntos estratégicos del país, luego de interceptar a varios evadidos en comunidades civiles y en estaciones del Metro de Panamá. Estos operativos incluyen revisiones vehiculares en retenes viales, así como requisas profundas dentro de los propios centros penitenciarios.

Destituciones e irregularidades

Ante la gravedad de la fuga masiva, la titular de Gobierno confirmó que ya se han ejecutado destituciones y desvinculaciones de personal tras detectarse serias irregularidades en la administración de los penales, incluyendo presuntos casos de corrupción. Montalvo aseguró que, una vez se concluya una investigación exhaustiva, el ministerio presentará un informe público detallado con todos los hallazgos.

Finalmente, la ministra aclaró que la remoción de los altos cargos de las autoridades involucradas, incluyendo el Ministerio de Gobierno, es una facultad exclusiva que queda bajo el criterio del presidente de la República, José Raúl Mulino.