Recapturan a 18 evadidos de La Joyita y la cifra de detenidos sube a 148

Un total de 18 reclusos que se habían evadido del centro penitenciario La Joyita fueron recapturados en las últimas 12 horas, tras intensos operativos desplegados por la Policía Nacional. Con estas detenciones, la cifra de privados de libertad recuperados ascendió a 148.

De acuerdo con los reportes oficiales de las autoridades, un total de 195 internos lograron evadirse del penal el pasado 1 de junio, en medio de un violento motín. Las fuerzas de seguridad pública mantienen férreos bloques de búsqueda y retenes en puntos estratégicos para dar con el paradero de los 47 reclusos que aún permanecen prófugos.

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Cualquier información que contribuya a este propósito puede ser comunicada de manera confidencial al 104 o al puesto de policía más cercano.