Caso Pinchazos: se entregan Rondey Rodríguez y William Pittí tras años prófugos

Luego de permanecer más de una década siendo buscados por la justicia, Rondey Rodríguez y William Pittí, vinculados al caso de los “pinchazos” telefónicos en Panamá, se entregaron a las autoridades la noche del jueves 26 de marzo de 2026.

De acuerdo con información divulgada por el noticiero TReporta, ambos exfuncionarios del Consejo de Seguridad Nacional decidieron ponerse a disposición de la justicia tras años de mantenerse evadiendo órdenes de captura.

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Caso pinchazos: Condena y rol en el caso

Rodríguez y Pittí habían sido condenados a 50 meses de prisión por su participación en la operación de interceptación ilegal de comunicaciones.

Según las investigaciones, eran los encargados de manejar el equipo conocido como “Pegazo”, adquirido a una empresa de Israel, utilizado para realizar escuchas sin autorización judicial.

El caso de los pinchazos telefónicos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2037519070019326254?s=20&partner=&hide_thread=false Se entregan Ronny Rodríguez y William Pittí, quienes mantenían una orden de captura de Interpol, al estar vinculados por el caso pinchazos.



Ambos fueron investigados por el delito de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, dentro del proceso por las presuntas… pic.twitter.com/BSpzCMQY5i — Telemetro Reporta (@TReporta) March 27, 2026

El escándalo de los “pinchazos” se remonta al periodo 2012-2014, cuando desde el Consejo de Seguridad Nacional se realizaron interceptaciones a:

Opositores políticos

Periodistas

Activistas

Estas acciones se ejecutaron mediante equipos tecnológicos adquiridos con fondos públicos, en un caso que generó uno de los mayores procesos judiciales por violación a la privacidad en el país.

Estatus legal y antecedentes

Hasta mayo de 2025, ambos mantenían condición de prófugos, luego de que un tribunal les negara una solicitud de fianza de excarcelación, manteniéndose vigentes las órdenes de captura.

El proceso ha sido investigado por la Fiscalía Superior de Descarga Anticorrupción, que les atribuye delitos relacionados con peculado por la adquisición y uso de estos equipos.

En este mismo caso, ya habían sido condenados los exdirectores del Consejo de Seguridad:

Gustavo Pérez

Alejandro Garuz

Mientras que un expresidente de la República fue absuelto en 2021 en un proceso vinculado.

Un caso que marcó la política panameña

El caso de los pinchazos telefónicos se convirtió en un símbolo del uso indebido de recursos del Estado para vigilancia ilegal, tras revelarse la compra de equipos por más de 13.4 millones de dólares mediante el desaparecido Programa de Ayuda Nacional (PAN).

La entrega de Rodríguez y Pittí podría reactivar el interés público sobre uno de los expedientes más sensibles en materia de transparencia y justicia en Panamá.