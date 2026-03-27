Incendio en Panamá Norte hoy: bomberos luchan contra fuego en depósito de Villa Grecia

Un incendio se registró este viernes en un depósito de la empresa COREMUSA, ubicado en Panamá Norte, lo que movilizó a unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) de distintas estaciones.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas; sin embargo, el siniestro ha generado una gran cantidad de humo que afecta el área.

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Bomberos enfrentan dificultades para controlar el fuego

Equipos de varias estaciones del BCBRP se mantienen en el lugar realizando labores de extinción, en un operativo que se ha visto complicado por la baja presión de agua.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2037508002102513876?s=20&partner=&hide_thread=false A esta hora se registra una emergencia en el sector de Villa Grecia, bomberos acuden al sitio. @SOS_PTY pic.twitter.com/JynTp40YqB — Telemetro Reporta (@TReporta) March 27, 2026

El miembro del BCBRP, Ángel Delgado, indicó que esta situación está dificultando controlar el incendio de manera efectiva.

Piden precaución a residentes cercanos

Las autoridades hicieron un llamado a los moradores de viviendas cercanas al depósito afectado para que tomen medidas de precaución ante la densa columna de humo.

Se recomienda evitar la exposición directa y mantenerse atentos a las indicaciones oficiales mientras continúan las labores en la zona. Este hecho ocurre apenas 48 horas después del incendio registrado en Río Abajo, donde lamentablemente un colaborador perdió la vida, lo que mantiene en alerta a las autoridades y cuerpos de emergencia.