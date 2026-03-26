"No pude decirle buenos días": esposa de víctima del incendio en Río Abajo rompe en llanto

El dolor y la tragedia marcaron a una familia tras el incendio registrado en Río Abajo, donde un trabajador de nacionalidad nicaragüense perdió la vida, dejando a su esposa sumida en el luto. Su pareja, Ana Mercedes Fernández, compartió un desgarrador testimonio sobre los últimos momentos que vivió con él.
Incendio en Río Abajo: “No me dio tiempo de despedirme”
Entre lágrimas, relató que la última conversación ocurrió un día antes de la tragedia. “Conversamos ayer… me dijo que iba a mandar dinero a sus dos hijas. Me dijo: ‘mañana te llamo’, pero el trabajo y el tiempo… no me dio ni tiempo de decirle buenos días”, expresó.
30 años juntos y una vida construida
La mujer destacó que convivieron durante más de 30 años y que su esposo era un hombre trabajador, a quien admiraba profundamente.
El fallecido tenía nueve años de residir en Panamá, donde trabajaba para sacar adelante a su familia.
Planes truncados
Según contó, la familia tenía planes de reunirse pronto:
- Esperaban traer a sus hijas después de Semana Santa
- Planeaban reencontrarse tras años de esfuerzo
Sin embargo, el incendio cambió por completo ese futuro. Actualmente, familiares brindan apoyo a la viuda, mientras esperan completar los trámites para retirar el cuerpo.