"No pude decirle buenos días": esposa de víctima del incendio en Río Abajo rompe en llanto

Esposa de víctima del incendio en Río Abajo rompe en llanto

El dolor y la tragedia marcaron a una familia tras el incendio registrado en Río Abajo , donde un trabajador de nacionalidad nicaragüense perdió la vida, dejando a su esposa sumida en el luto. Su pareja, Ana Mercedes Fernández , compartió un desgarrador testimonio sobre los últimos momentos que vivió con él.

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Incendio en Río Abajo: “No me dio tiempo de despedirme”

Entre lágrimas, relató que la última conversación ocurrió un día antes de la tragedia. “Conversamos ayer… me dijo que iba a mandar dinero a sus dos hijas. Me dijo: ‘mañana te llamo’, pero el trabajo y el tiempo… no me dio ni tiempo de decirle buenos días”, expresó.

30 años juntos y una vida construida

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2037147281510523299?s=20&partner=&hide_thread=false Triste testimonio. Ana Mercedes Fernández es la esposa de un trabajador de nacionalidad nicaragüense que falleció durante un incendio en Río Abajo, y narró cuáles fueron sus últimas palabras, los deseos de su familia y parte de su experiencia durante 30 años de convivir juntos. pic.twitter.com/KV6RFWV2nD — Telemetro Reporta (@TReporta) March 26, 2026

La mujer destacó que convivieron durante más de 30 años y que su esposo era un hombre trabajador, a quien admiraba profundamente.

“Solo Dios y yo sabemos el dolor que siento… me ha dejado solita”, dijo conmovida. “Solo Dios y yo sabemos el dolor que siento… me ha dejado solita”, dijo conmovida.

El fallecido tenía nueve años de residir en Panamá, donde trabajaba para sacar adelante a su familia.

‍‍ Planes truncados

Según contó, la familia tenía planes de reunirse pronto:

Esperaban traer a sus hijas después de Semana Santa

Planeaban reencontrarse tras años de esfuerzo

Sin embargo, el incendio cambió por completo ese futuro. Actualmente, familiares brindan apoyo a la viuda, mientras esperan completar los trámites para retirar el cuerpo.