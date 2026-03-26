Panamá Nacionales -  26 de marzo de 2026 - 08:33

"No pude decirle buenos días": esposa de víctima del incendio en Río Abajo rompe en llanto

Esposa de víctima del incendio en Río Abajo relata su último mensaje. Tenían planes familiares que quedaron truncados.

Esposa de víctima del incendio en Río Abajo rompe en llanto

Esposa de víctima del incendio en Río Abajo rompe en llanto

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El dolor y la tragedia marcaron a una familia tras el incendio registrado en Río Abajo, donde un trabajador de nacionalidad nicaragüense perdió la vida, dejando a su esposa sumida en el luto. Su pareja, Ana Mercedes Fernández, compartió un desgarrador testimonio sobre los últimos momentos que vivió con él.

Incendio en Río Abajo: “No me dio tiempo de despedirme”

Entre lágrimas, relató que la última conversación ocurrió un día antes de la tragedia. “Conversamos ayer… me dijo que iba a mandar dinero a sus dos hijas. Me dijo: ‘mañana te llamo’, pero el trabajo y el tiempo… no me dio ni tiempo de decirle buenos días”, expresó.

30 años juntos y una vida construida

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La mujer destacó que convivieron durante más de 30 años y que su esposo era un hombre trabajador, a quien admiraba profundamente.

“Solo Dios y yo sabemos el dolor que siento… me ha dejado solita”, dijo conmovida. “Solo Dios y yo sabemos el dolor que siento… me ha dejado solita”, dijo conmovida.

El fallecido tenía nueve años de residir en Panamá, donde trabajaba para sacar adelante a su familia.

‍‍ Planes truncados

Según contó, la familia tenía planes de reunirse pronto:

  • Esperaban traer a sus hijas después de Semana Santa
  • Planeaban reencontrarse tras años de esfuerzo

Sin embargo, el incendio cambió por completo ese futuro. Actualmente, familiares brindan apoyo a la viuda, mientras esperan completar los trámites para retirar el cuerpo.

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