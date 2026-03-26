Incendio en Río Abajo deja un muerto: víctima quedó atrapada en local incendiado

Un incendio registrado en un local comercial en Río Abajo dejó como saldo una persona fallecida, cuyo cuerpo fue localizado por unidades especializadas del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

La víctima había sido reportada como desaparecida desde el inicio del siniestro, ocurrido la tarde del día anterior en un establecimiento dedicado a la venta de piezas de autos.

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Más de 8 horas de combate al fuego

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2037135323272999037?s=20&partner=&hide_thread=false Residentes de Río Abajo explicaron que se encuentran sin energía eléctrica y han sido afectados por el humo que ha emanado del incendio de un local comercial. pic.twitter.com/nt1L7Xp2h4 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 26, 2026

El incendio requirió más de ocho horas de labores de extinción, debido a la magnitud del fuego y la complejidad del área afectada.

Los bomberos continuaron trabajando en la zona para controlar por completo la situación y evitar la propagación.

Afectaciones a residentes

Habitantes del sector reportaron:

Falta de energía eléctrica

Presencia de humo en la zona

Lo que generó preocupación entre la comunidad cercana. Las autoridades no han informado aún sobre las causas del incendio, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.