Incendio en Río Abajo deja un muerto: víctima quedó atrapada en local incendiado

Un incendio registrado en un local comercial en Río Abajo dejó como saldo una persona fallecida, cuyo cuerpo fue localizado por unidades especializadas del Cuerpo de Bomberos de Panamá.
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Más de 8 horas de combate al fuego
El incendio requirió más de ocho horas de labores de extinción, debido a la magnitud del fuego y la complejidad del área afectada.
Los bomberos continuaron trabajando en la zona para controlar por completo la situación y evitar la propagación.
Afectaciones a residentes
Habitantes del sector reportaron:
- Falta de energía eléctrica
- Presencia de humo en la zona
Lo que generó preocupación entre la comunidad cercana. Las autoridades no han informado aún sobre las causas del incendio, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.