Panamá Nacionales -  3 de junio de 2026 - 17:30

Este jueves se efectuará el primer pago de junio para jubilados y pensionados

Los desembolsos de la CSS para jubilados y pensionados mediante cheques se efectuarán el viernes 5 de junio.

Pagos para jubilados y pensionados.

Pagos para jubilados y pensionados.

Alexander Grey / Unsplash

Este jueves 4 de junio, los jubilados y pensionados a nivel nacional recibirán el pago correspondiente a la primera quincena del mes, bajo la modalidad de acreditación bancaria (ACH). Por su parte, los desembolsos mediante cheques se efectuarán el viernes 5 de junio.

Calendario de pago de la CSS: junio y julio

Junio

  • ACH: jueves 4 y viernes 19 de junio
  • Cheque: viernes 5 y lunes 22 de junio

Julio

  • ACH: viernes 3 y 17 de julio
  • Cheque: lunes 6 y 20 de julio

Calendario de pagos a jubilados y pensionados de la CSS aquí.

Pagos a jubilados y pensionados en 2026: especificaciones y requisitos

  • La CSS recordó que los jubilados y pensionados que residen en el exterior de la República deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis (6) meses del año.
  • Asimismo, informó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior del país se realizará en dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. El jubilado o pensionado podrá acudir a cualquiera de los dos días habilitados para el pago.

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