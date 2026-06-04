Chiriquí Nacionales -  4 de junio de 2026 - 15:40

UDELAS gradúa a 125 nuevos profesionales en Chiriquí, con énfasis en salud y educación

La UDELAS graduó a 125 nuevos profesionales en Chiriquí, incluyendo técnicos en salud, educación, seguridad ocupacional y control de vectores.

UDELAS gradúa a 125 nuevos profesionales en Chiriquí

UDELAS gradúa a 125 nuevos profesionales en Chiriquí

@UDELAS
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) celebró la graduación de 125 nuevos profesionales correspondientes a la promoción 2025-2026 en la provincia de Chiriquí, fortaleciendo el recurso humano que demanda el país en áreas prioritarias como salud, educación y salud pública.

Durante la ceremonia, las autoridades académicas destacaron el compromiso institucional con la formación de profesionales capacitados para responder a los desafíos actuales del mercado laboral y las necesidades de la sociedad panameña.

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Sector salud aporta la mayor cantidad de graduados

De los 125 egresados, un total de 60 recibieron títulos en programas de la Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas.

Las carreras incluyeron:

  • Técnico en Enfermería.
  • Técnico en Urgencias Médicas y Desastres.
  • Técnico en Asistente de Laboratorio Clínico Sanitario.
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Estos profesionales se incorporarán a áreas fundamentales para el fortalecimiento de los servicios de salud a nivel nacional.

Educación especial y enseñanza del inglés

La Facultad de Educación Especial y Pedagogía graduó a 49 estudiantes en programas vinculados al sector educativo.

Los nuevos profesionales culminaron estudios en:

  • Técnico en Docencia de Inglés.
  • Docente Integral en Educación Especial.

La universidad destacó la importancia de estas especialidades para atender las necesidades educativas del país y contribuir a la formación de futuras generaciones.

Graduados en salud pública y seguridad ocupacional

Por su parte, la Facultad de Biociencias y Salud Pública otorgó títulos a 16 estudiantes.

Los graduandos completaron programas de:

  • Técnico en Seguridad y Salud Ocupacional.
  • Técnico en Control de Vectores.

Estas áreas son consideradas fundamentales para la prevención de riesgos laborales y el fortalecimiento de la salud pública.

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