Panamá Nacionales -  4 de junio de 2026 - 15:31

Banca en Línea y Banca Móvil del Banco Nacional estarán fuera de servicio

El Banco Nacional de Panamá informó que su Banca en Línea y Banca Móvil estarán fuera de servicio desde las 9:00 p.m. hasta las 3:00 a.m. por mantenimiento tecnológico.

Conozca el horario del mantenimiento tecnológico del Banco Nacional de Panamá

Conozca el horario del mantenimiento tecnológico del Banco Nacional de Panamá

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Banco Nacional de Panamá anunció que realizará trabajos de mantenimiento en su plataforma tecnológica, lo que ocasionará la suspensión temporal de algunos de sus servicios digitales durante la noche de este jueves.

La entidad bancaria informó que tanto la Banca en Línea como la Banca Móvil permanecerán fuera de servicio desde las 9:00 p.m. de hoy hasta las 3:00 a.m. de este viernes.

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Según explicó el Banco Nacional de Panamá, la interrupción responde a labores de mantenimiento preventivo y actualización de su infraestructura tecnológica, con el objetivo de garantizar la estabilidad, seguridad y eficiencia de sus servicios digitales. Durante ese período, los clientes no podrán acceder a sus cuentas mediante las plataformas electrónicas habituales.

Banco Nacional anuncia interrupción de servicios digitales

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Las plataformas que estarán temporalmente inhabilitadas son:

  • Banca en Línea.
  • Banca Móvil.

La entidad recomendó a sus clientes tomar las previsiones necesarias y realizar con anticipación cualquier transacción que requieran efectuar durante el horario programado para el mantenimiento.

Restablecimiento del servicio

De acuerdo con el aviso emitido por el banco, los servicios digitales deberán restablecerse de forma normal a partir de las 3:00 a.m. del viernes, una vez concluyan los trabajos técnicos.

El Banco Nacional agradeció la comprensión de sus usuarios y reiteró que estas labores forman parte de sus esfuerzos para fortalecer la calidad y seguridad de sus plataformas tecnológicas.

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