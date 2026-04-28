Panamá Nacionales -  28 de abril de 2026 - 14:55

Inicia traslado de privadas de libertad al nuevo centro femenino La Esmeralda

Inicia traslado de internas al nuevo centro femenino La Esmeralda, que busca mejorar condiciones y fortalecer la resocialización en Panamá.

Privadas de libertad en el nuevo centro femenino La Esmeralda

Privadas de libertad en el nuevo centro femenino La Esmeralda

@MinGobPma

La jornada inició desde tempranas horas, en medio de:

  • Abrazos
  • Lágrimas
  • Sentimientos encontrados

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Cada traslado representa no solo un cambio de ubicación, sino también una nueva etapa para las internas.

CEFERE: Un centro con enfoque en resocialización

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El nuevo centro femenino La Esmeralda, inaugurado en enero de 2026, busca ofrecer:

  • Mejores condiciones de internamiento
  • Espacios dignos
  • Programas de estudio
  • Talleres de formación

Todo orientado a fortalecer los procesos de reintegración social.

Durante la jornada, autoridades reiteraron el mensaje a las privadas de libertad de ver este cambio como una oportunidad. La ministra destacó que este nuevo espacio representa un paso importante hacia una transformación personal y social.

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El director del Sistema Penitenciario de Panamá acompañó el proceso, explicando:

  • Condiciones del nuevo centro
  • Beneficios disponibles
  • Funcionamiento de las instalaciones

El traslado forma parte de los esfuerzos del Estado por modernizar el sistema penitenciario y mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad.

Las autoridades insisten en que este proceso no solo implica un cambio físico, sino una oportunidad para reconstruir historias y avanzar hacia la resocialización.

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