Inicia traslado de privadas de libertad al nuevo centro femenino La Esmeralda

Privadas de libertad en el nuevo centro femenino La Esmeralda

Este martes 28 de abril de 2026 comenzó el traslado de aproximadamente 400 mujeres privadas de libertad desde el antiguo CEFERE hacia el nuevo centro femenino La Esmeralda .

La jornada inició desde tempranas horas, en medio de:

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Abrazos

Lágrimas

Sentimientos encontrados

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Cada traslado representa no solo un cambio de ubicación, sino también una nueva etapa para las internas.

CEFERE: Un centro con enfoque en resocialización

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinGobPma/status/2049167728452223096?s=20&partner=&hide_thread=false Hoy no es un día cualquiera… es el inicio de una nueva etapa. Las privadas de libertad ya comienzan a llegar al nuevo centro femenino La Esmeralda, donde cada paso que dan representa una oportunidad para reconstruir sus historias. pic.twitter.com/bXptZSrGD1 — Ministerio de Gobierno de Panamá (@MinGobPma) April 28, 2026

El nuevo centro femenino La Esmeralda, inaugurado en enero de 2026, busca ofrecer:

Mejores condiciones de internamiento

Espacios dignos

Programas de estudio

Talleres de formación

Todo orientado a fortalecer los procesos de reintegración social.

Durante la jornada, autoridades reiteraron el mensaje a las privadas de libertad de ver este cambio como una oportunidad. La ministra destacó que este nuevo espacio representa un paso importante hacia una transformación personal y social.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2049214266851635657?s=20&partner=&hide_thread=false Este martes se dio inicio al traslado de unas 400 mujeres privadas de libertad al nuevo Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda, ubicado en el corregimiento de Las Garzas.



“El traslado se desarrolla de manera organizada y bajo los protocolos establecidos, priorizando el… pic.twitter.com/pS5nYUzptQ — Telemetro Reporta (@TReporta) April 28, 2026

El director del Sistema Penitenciario de Panamá acompañó el proceso, explicando:

Condiciones del nuevo centro

Beneficios disponibles

Funcionamiento de las instalaciones

El traslado forma parte de los esfuerzos del Estado por modernizar el sistema penitenciario y mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad.

Las autoridades insisten en que este proceso no solo implica un cambio físico, sino una oportunidad para reconstruir historias y avanzar hacia la resocialización.