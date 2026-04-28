Inicia traslado de privadas de libertad al nuevo centro femenino La Esmeralda

Este martes 28 de abril de 2026 comenzó el traslado de aproximadamente 400 mujeres privadas de libertad desde el antiguo CEFERE hacia el nuevo centro femenino La Esmeralda.
- Abrazos
- Lágrimas
- Sentimientos encontrados
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Cada traslado representa no solo un cambio de ubicación, sino también una nueva etapa para las internas.
CEFERE: Un centro con enfoque en resocialización
El nuevo centro femenino La Esmeralda, inaugurado en enero de 2026, busca ofrecer:
- Mejores condiciones de internamiento
- Espacios dignos
- Programas de estudio
- Talleres de formación
Todo orientado a fortalecer los procesos de reintegración social.
Durante la jornada, autoridades reiteraron el mensaje a las privadas de libertad de ver este cambio como una oportunidad. La ministra destacó que este nuevo espacio representa un paso importante hacia una transformación personal y social.
El director del Sistema Penitenciario de Panamá acompañó el proceso, explicando:
- Condiciones del nuevo centro
- Beneficios disponibles
- Funcionamiento de las instalaciones
El traslado forma parte de los esfuerzos del Estado por modernizar el sistema penitenciario y mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad.
Las autoridades insisten en que este proceso no solo implica un cambio físico, sino una oportunidad para reconstruir historias y avanzar hacia la resocialización.