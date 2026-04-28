La Embajada de Estados Unidos abre programa de prácticas para estudiantes.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció la apertura de su Programa de Práctica Profesional para Estudiantes Universitarios (extranjeros residentes y nacionales). La iniciativa busca brindar a los jóvenes experiencia en el mundo laboral real y el desarrollo de habilidades clave en un entorno diplomático.

Los interesados deben completar su inscripción a través del enlace oficial: Formulario de Registro . En el sitio deberán facilitar datos personales como nombre, correo electrónico y número de contacto.

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Áreas disponibles para pasantías

La Embajada ofrece oportunidades en una amplia variedad de secciones:

Diplomacia y Política: Secciones Consular, Económica, Política y Diplomacia Pública.

Gestión y Operaciones: Protocolo, Administración, Gestión de Flota y Transporte Marítimo.

Especialidades: Tecnología Diplomática, Departamento de Justicia, Grupo Militar y Unidad de Salud.

Consulta los requisitos específicos: Para conocer los detalles de cada asignación, visite: Detalles del Programa FNSIP.

Requisitos de los aspirantes a las prácticas en la embajada

Ser estudiante universitario panameño o residente legal de un tercer país que curse estudios en Panamá.

Mantener un buen índice académico.

Poseer un nivel de inglés de intermedio a avanzado.

Tener conocimientos básicos de Microsoft Office 365.

Carta de la universidad: Autorización para realizar la práctica, indicando el programa académico y requisitos del proyecto final.

Dos cartas de recomendación.

Comprobante de seguro médico.

Copia a color de la cédula o pasaporte.

Currículum Vitae.

Para consultas adicionales, la Embajada ha habilitado el correo electrónico: [email protected].