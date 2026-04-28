Centro de Citopatología en Panamá: MINSA busca detectar a tiempo el cáncer cervicouterino

Meta del MINSA: eliminar la mora en 90 días

El Ministerio de Salud de Panamá (MINSA) avanza en la modernización del diagnóstico del cáncer cervicouterino con la puesta en marcha del nuevo Centro de Citopatología Diagnóstica, ubicado en el Policentro de Salud de San Isidro.

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A pocas semanas de su inauguración, el centro ha procesado:

2,577 citologías

De ellas, unas 2,300 estaban acumuladas con retrasos de hasta seis meses

Este avance ha permitido comenzar a reducir la mora nacional, estimada entre 15,000 y 20,000 pruebas pendientes.

Meta del MINSA: eliminar la mora en 90 días

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El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, aseguró que el objetivo es:

Eliminar la mora en 90 días

Garantizar resultados en un máximo de 7 días a nivel nacional

Detectan casos de VPH

Como parte del análisis:

Se han identificado lesiones de bajo y alto grado

Se confirmaron 9 casos positivos de Virus del Papiloma Humano

Esto refuerza la importancia de la detección temprana para iniciar tratamientos oportunos.

‍ Déficit de especialistas y plan de formación

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Actualmente, el sistema público cuenta con 12 citotecnólogos, pero se requieren al menos 40.

Ante este escenario, el MINSA y la Caja de Seguro Social de Panamá (CSS) proyectan formar:

150 nuevos citotecnólogos 100 para MINSA 50 para CSS



En alianza con la Universidad Especializada de las Américas y la Universidad de Panamá.

Jornadas en comunidades

El plan también incluye:

Despliegue de equipos de salud

Atención en áreas de difícil acceso

Educación sobre prevención y vacunación

Actualmente, las citologías ya se procesan el mismo día, marcando un salto importante en la eficiencia del diagnóstico en el país.

El cáncer cervicouterino sigue siendo una de las principales causas de muerte en mujeres en Panamá, por lo que estas acciones buscan fortalecer: