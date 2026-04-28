Centro de Citopatología en Panamá: MINSA busca detectar a tiempo el cáncer cervicouterino

El Ministerio de Salud de Panamá (MINSA) avanza en la modernización del diagnóstico del cáncer cervicouterino con la puesta en marcha del nuevo Centro de Citopatología Diagnóstica, ubicado en el Policentro de Salud de San Isidro.
A pocas semanas de su inauguración, el centro ha procesado:
- 2,577 citologías
- De ellas, unas 2,300 estaban acumuladas con retrasos de hasta seis meses
Este avance ha permitido comenzar a reducir la mora nacional, estimada entre 15,000 y 20,000 pruebas pendientes.
Meta del MINSA: eliminar la mora en 90 días
El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, aseguró que el objetivo es:
- Eliminar la mora en 90 días
- Garantizar resultados en un máximo de 7 días a nivel nacional
Detectan casos de VPH
Como parte del análisis:
- Se han identificado lesiones de bajo y alto grado
- Se confirmaron 9 casos positivos de Virus del Papiloma Humano
Esto refuerza la importancia de la detección temprana para iniciar tratamientos oportunos.
Déficit de especialistas y plan de formación
Actualmente, el sistema público cuenta con 12 citotecnólogos, pero se requieren al menos 40.
Ante este escenario, el MINSA y la Caja de Seguro Social de Panamá (CSS) proyectan formar:
- 150 nuevos citotecnólogos
- 100 para MINSA
- 50 para CSS
En alianza con la Universidad Especializada de las Américas y la Universidad de Panamá.
Jornadas en comunidades
El plan también incluye:
- Despliegue de equipos de salud
- Atención en áreas de difícil acceso
- Educación sobre prevención y vacunación
Actualmente, las citologías ya se procesan el mismo día, marcando un salto importante en la eficiencia del diagnóstico en el país.
El cáncer cervicouterino sigue siendo una de las principales causas de muerte en mujeres en Panamá, por lo que estas acciones buscan fortalecer:
- Prevención
- Diagnóstico temprano
- Acceso a tratamiento