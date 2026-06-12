Colón Nacionales -  12 de junio de 2026 - 10:07

Requisa en Nueva Esperanza deja ocho armas, más de 120 celulares y presunta droga decomisada

La Policía Nacional decomisó ocho armas de fuego, 124 celulares, municiones y presunta droga durante una requisa en el penal Nueva Esperanza de Colón.

Requisa en Nueva Esperanza 
Requisa en Nueva Esperanza  Foto/Cortesía
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional de Panamá informó que durante las requisas realizadas en el Centro Penitenciario Nueva Esperanza fueron decomisadas armas de fuego, municiones, teléfonos celulares, presuntas sustancias ilícitas y otros artículos prohibidos.

Las acciones forman parte de los operativos de seguridad desarrollados por las autoridades para reforzar el control dentro de los centros penitenciarios del país.

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Decomisan armas, municiones y celulares

De acuerdo con el informe oficial, durante las diligencias fueron incautados:

  • Ocho armas de fuego.
  • 50 municiones.
  • 124 teléfonos celulares.
  • 253 televisores.
  • 39 envoltorios con presunta sustancia ilícita.
  • Otros artículos prohibidos.

Los objetos fueron ubicados durante las inspecciones efectuadas en distintas áreas del penal.

Operativos buscan reforzar la seguridad

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La Policía Nacional indicó que estas acciones tienen como objetivo detectar y retirar artículos cuyo ingreso o posesión está prohibido dentro de los centros penitenciarios.

Las requisas forman parte de las estrategias permanentes para fortalecer la seguridad, prevenir actividades ilícitas y mantener el orden en las instalaciones carcelarias.

Hallazgos serán investigados

Las autoridades señalaron que los artículos decomisados serán puestos a disposición de las instancias correspondientes para continuar con las investigaciones.

Las pesquisas buscarán determinar cómo ingresaron estos objetos al centro penitenciario y establecer posibles responsabilidades relacionadas con su posesión.

Continúan las inspecciones en centros penitenciarios

La Policía Nacional reiteró que mantendrá este tipo de operativos en distintos centros penitenciarios del país como parte de las acciones dirigidas a garantizar la seguridad y combatir actividades delictivas dentro de las cárceles.

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