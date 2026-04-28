Plan para agua en Azuero: MINSA recibe apoyo de EE.UU. e Israel

El Ministerio de Salud de Panamá (MINSA) anunció avances en un plan integral para enfrentar la crisis de abastecimiento de agua potable en la región de Península de Azuero, con respaldo de expertos internacionales.
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A esto se suma la cooperación de la Embajada de Israel en Panamá, con miras a incorporar tecnología avanzada en gestión de recursos hídricos.
MINSA: Plan dividido en tres fases
La estrategia del Gobierno se ejecuta en:
- Corto plazo: medidas de mitigación
- Mediano plazo: fortalecimiento del sistema
- Largo plazo: desarrollo de infraestructura estructural
Pozos como solución inmediata
Actualmente, se implementan acciones urgentes para garantizar el suministro:
- Los Santos: más de 50 pozos construidos
- Herrera: avance en una cifra similar
Estos pozos permitirán abastecer comunidades mediante conexión a redes existentes o puntos de distribución.
El ministro aclaró que la perforación de pozos es una solución provisional mientras se define un plan de infraestructura más robusto.
Hacia una seguridad hídrica sostenible
Una vez concluido el diagnóstico técnico, el Gobierno desarrollará obras que garanticen:
- Suministro continuo
- Mayor eficiencia
- Resistencia a cambios climáticos
Las autoridades reiteraron que el acceso al agua es clave para la salud pública y que este plan busca no solo atender la crisis actual, sino establecer soluciones permanentes.