Plan para agua en Azuero: MINSA recibe apoyo de EE.UU. e Israel

MINSA recibe apoyo de EE.UU. e Israel

El Ministerio de Salud de Panamá (MINSA) anunció avances en un plan integral para enfrentar la crisis de abastecimiento de agua potable en la región de Península de Azuero, con respaldo de expertos internacionales.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que especialistas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos ya trabajan en el país en el levantamiento de datos técnicos.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: ATTT alerta por estafas de multas falsas por mensaje de texto

A esto se suma la cooperación de la Embajada de Israel en Panamá, con miras a incorporar tecnología avanzada en gestión de recursos hídricos.

MINSA: Plan dividido en tres fases

image

La estrategia del Gobierno se ejecuta en:

Corto plazo: medidas de mitigación

medidas de mitigación Mediano plazo: fortalecimiento del sistema

fortalecimiento del sistema Largo plazo: desarrollo de infraestructura estructural

Pozos como solución inmediata

Actualmente, se implementan acciones urgentes para garantizar el suministro:

Los Santos: más de 50 pozos construidos

Herrera: avance en una cifra similar

Estos pozos permitirán abastecer comunidades mediante conexión a redes existentes o puntos de distribución.

El ministro aclaró que la perforación de pozos es una solución provisional mientras se define un plan de infraestructura más robusto.

image

Hacia una seguridad hídrica sostenible

Una vez concluido el diagnóstico técnico, el Gobierno desarrollará obras que garanticen:

Suministro continuo

Mayor eficiencia

Resistencia a cambios climáticos

Las autoridades reiteraron que el acceso al agua es clave para la salud pública y que este plan busca no solo atender la crisis actual, sino establecer soluciones permanentes.