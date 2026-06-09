MINSA recibirá 100 mil dosis adicionales de vacuna contra el sarampión por alta demanda

El Ministerio de Salud ( MINSA ) anunció que un nuevo lote con 100 mil dosis de la vacuna contra el sarampión llegará al país entre el 12 y el 21 de junio, esto ante el fuerte incremento en la demanda de ciudadanos que planean viajar a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“En menos de un mes se han aplicado más de 100 mil dosis de la vacuna contra el sarampión”, destacó Itzel de Hewitt, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). La funcionaria detalló además que, históricamente, Panamá ha colocado más de 11 millones de dosis de esta vacuna de forma gratuita desde 1979, como parte de las estrategias de prevención del Estado.

Hewitt añadió que el fármaco está disponible en todas las instalaciones de salud del país y remarcó que Panamá no registra casos autóctonos de sarampión. A la fecha, solo se reportan dos casos importados y un tercero por contacto directo con uno de ellos.

“Lo que queremos es que las personas que viajen a Canadá, México y Estados Unidos lo hagan protegidas y que, a su regreso, no introduzcan la enfermedad al país”, señaló Hewitt.

Para responder a la alta afluencia de personas, Hewitt agregó que se están redistribuyendo los inventarios desde las regiones con menor movimiento hacia aquellas donde la solicitud se ha disparado, específicamente en las regiones de Panamá Metropolitana, San Miguelito, Panamá Oeste, Veraguas y Chiriquí.