Condenan a más de seis años de prisión a vendedor de brownies con droga en Villa Lucre

PGN informó la condena de 80 meses de prisión para una persona

La Procuraduría General de la Nación informó sobre la condena de 80 meses de prisión , equivalente a seis años y seis meses, impuesta a una persona por el delito relacionado con la venta y comercialización de sustancias ilícitas. La sentencia fue obtenida por el Ministerio Público tras las investigaciones desarrolladas por las autoridades competentes.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, la persona condenada fue aprehendida el pasado 9 de junio de 2026 en el sector de Villa Lucre.

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2065428908456243389?s=20&partner=&hide_thread=false La Procuraduría General de la Nación confirmó la condena de 80 meses de prisión (6 años y 6 meses), para una persona por el delito de venta y comercialización de sustancias ilícitas, quien fue aprehendido el 9 de junio de 2026 en Villa Lucre. @PGN_PANAMA pic.twitter.com/kUPVSLubiL — Telemetro Reporta (@TReporta) June 12, 2026

Las diligencias permitieron vincular al acusado con actividades relacionadas con la comercialización de sustancias ilícitas, lo que derivó en el proceso judicial correspondiente.

Sentencia por delitos relacionados con drogas

El Ministerio Público destacó que la condena forma parte de las acciones que desarrollan las autoridades para combatir el microtráfico y otros delitos relacionados con el tráfico de drogas. La pena impuesta contempla 80 meses de prisión, tras acreditarse la responsabilidad penal del condenado por el delito investigado.

Continúan las acciones contra el narcotráfico

La Procuraduría reiteró que mantiene operativos e investigaciones permanentes en coordinación con los estamentos de seguridad para enfrentar los delitos relacionados con sustancias ilícitas.

Las autoridades señalaron que continuarán fortaleciendo las acciones dirigidas a prevenir y sancionar las actividades vinculadas al narcotráfico y la comercialización ilegal de drogas en el país.