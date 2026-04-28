IFARHU presenta su Memoria Anual 2025 y destaca avances en becas y apoyo estudiantil

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) realizó la sustentación de su Memoria Anual 2025, en un acto encabezado por su director general, Carlos Godoy.

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Balance de gestión del IFARHU en el año 2025

Durante la presentación, el titular de la entidad expuso los principales:

Avances institucionales

Logros en programas educativos

Acciones ejecutadas durante el año

El informe resalta el impacto de las iniciativas dirigidas a fortalecer el acceso a la educación en el país.

Enfoque en becas y asistencia económica

IFARHU presenta su Memoria Anual 2025 @IFARHU

El IFARHU destacó los esfuerzos orientados a:

Fortalecer los programas de becas

Ampliar la asistencia económica

Incrementar el apoyo educativo a nivel nacional

Estas acciones han beneficiado a miles de estudiantes en distintas regiones del país.

Transparencia y mejora de procesos

Entre los puntos clave de la gestión, se subrayaron:

Estrategias para mejorar la transparencia

Optimización de procesos internos

Ampliación de la cobertura de programas

La institución reafirmó su enfoque en el desarrollo del capital humano como eje fundamental para el crecimiento del país.

La sustentación de la Memoria Anual 2025 se presenta como un ejercicio de rendición de cuentas que permite evaluar la gestión institucional y el impacto de sus programas en la educación panameña.