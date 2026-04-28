Panamá Nacionales -  28 de abril de 2026 - 15:10

Presidente Mulino sanciona ley que tipifica el exhibicionismo y fija penas de hasta 6 años

La pena de la nueva ley sancionada por el presidente Mulino aumenta hasta los 4 años de prisión si se cometen actos de exhibicionismo en centros educativos.

El presidente Mulino sanciona ley que tipifica el exhibicionismo como delito. 

El presidente Mulino sanciona ley que tipifica el exhibicionismo como delito. 

OJudicial
Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley N° 521, la cual tipifica el delito de exhibicionismo en Panamá y establece sanciones que oscilan entre 1 y 6 años de prisión, dependiendo de los agravantes del caso.

La nueva legislación modifica el Código Penal mediante la adición de un artículo que penaliza la muestra intencional de órganos genitales con propósitos lascivos, así como la realización de actos sexuales en lugares públicos o abiertos al público.

El diputado Manuel Cheng, proponente de la iniciativa, explicó durante su discusión en la Asamblea Nacional que la severidad de la pena se ajustará según el lugar y las personas presentes.

La ley modifica el Código Penal, adicionando un artículo que establece penas de prisión entre 1 y 2 años por estos actos.

La pena aumenta hasta los 4 años de prisión si se cometen en centros educativos, instalaciones deportivas, hospitales, iglesias o medios de transporte público, y se eleva hasta 6 años de cárcel si la conducta se realiza en presencia de menores de edad.

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