Colegio José Antonio Remón Cantera aplica sanciones tras agresión entre estudiantes

La dirección del Colegio José Antonio Remón Cantera informó que ha iniciado la aplicación de medidas disciplinarias contra los alumnos responsables de un reciente acto de agresión. Paralelamente, un equipo interdisciplinario ha sido activado para brindar el acompañamiento necesario a los involucrados.

A través de un comunicado oficial, el plantel manifestó su firme rechazo a cualquier tipo de violencia, subrayando que estas conductas no serán toleradas ni dentro ni fuera de las instalaciones escolares.

La institución hizo énfasis en que la responsabilidad no recae únicamente en los agresores directos, sino en el entorno que permite estos incidentes:

"A nuestros alumnos, les enfatizamos que la violencia no es un camino aceptable. Tanto quienes participan en agresiones como quienes las promueven, las difunden o permanecen como espectadores sin actuar, asumen responsabilidad en la construcción del entorno escolar", expresó el plantel.

Finalmente, las autoridades del plantel exhortaron a los acudientes a reforzar desde el hogar valores fundamentales como la empatía, el autocontrol y la responsabilidad, elementos que consideran esenciales para prevenir conductas violentas y garantizar una convivencia sana.