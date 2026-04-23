Mulino sanciona Ley 518: Panamá usará llantas recicladas para construir calles

El presidente de la República, José Raúl Mulino , sancionó la Ley 518, una normativa que introduce el uso de llantas en desuso como parte de las mezclas asfálticas para la construcción de calles y carreteras en Panamá.

La ley, promulgada este miércoles, establece que los neumáticos reciclados podrán ser utilizados en superficies de rodadura, como parte de una estrategia que busca modernizar la infraestructura vial y, al mismo tiempo, reducir el impacto ambiental.

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Presidente Mulino sanciona ley para el uso regulado y supervisado

Según la normativa, los productos reciclados derivados de neumáticos deberán cumplir con especificaciones técnicas y contar con la aprobación del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2047103140432933145?s=20&partner=&hide_thread=false La Ley 518, sancionada por el presidente @JoseRaulMulino y promulgada este miércoles, permite la utilización de llantas en desuso en mezclas asfálticas para la construcción de superficies de rodadura.



Los productos reciclados de neumático que serán utilizados para la… pic.twitter.com/knpDbyQWcp — Telemetro Reporta (@TReporta) April 22, 2026

Además, la institución deberá crear dentro de su estructura el Departamento de Ensayo de Materiales, encargado de verificar la calidad y viabilidad de estos insumos en los proyectos viales del Estado.

Impulso a la industria nacional

La Ley 518 también deja claro que tanto los materiales reciclados de neumáticos fuera de uso como los provenientes de pavimentos asfálticos deberán originarse del consumo local y ser procesados por la industria nacional.

Este punto busca fortalecer la economía interna, generando nuevas oportunidades dentro del sector reciclaje y construcción.

Menos contaminación y mejores costos

La normativa resalta que la implementación de esta tecnología fomenta la economía circular, una práctica que permite reutilizar materiales y reducir desechos.

Con ello, se espera disminuir la contaminación ambiental generada por llantas en desuso, al tiempo que se optimizan los costos y la calidad de la red vial en el país.