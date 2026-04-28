Más de 400 aspirantes a jueces comunitarios inician capacitación en Panamá

Con el objetivo de fortalecer la resolución pacífica de conflictos y la paz social, más de 400 aspirantes a jueces comunitarios participan desde hoy y hasta el 4 de mayo en el curso de formación inicial organizado por el Ministerio de Gobierno (Mingob) y la Procuraduría de la Administración.

La capacitación, que se desarrolla bajo modalidades presencial y virtual desde el Palacio de Gobierno, busca preparar a los futuros funcionarios en cumplimiento con la Ley 467 de 2025, que instituye la justicia comunitaria en el país.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, destacó que los aspirantes deberán aprobar un examen final para garantizar que cuentan con los conocimientos necesarios para atender a los usuarios de manera eficiente. “Lo que se desea es que manejen los temas para darle la atención a los usuarios y el beneficiario sienta que se está trabajando para ellos”, detalló.

Por su parte, Michelle Santamaría, en representación de la procuradora de la Administración, Grettel Villalaz de Allen, subrayó que estos jueces representan el "primer puente" entre la ciudadanía y el sistema de justicia formal, promoviendo la convivencia pacífica dentro de la diversidad cultural de cada región.

En los días siguientes, los participantes profundizarán en las competencias legales de los jueces, procedimientos administrativos, leyes especiales, métodos alternos de solución de conflictos, medidas provisionales y el manejo de la segunda instancia.