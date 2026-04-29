Panamá Nacionales -  29 de abril de 2026 - 16:00

Aumento a jubilados y pensionados: APEDE rechaza Ley 491 que destina fondos de telecomunicaciones al IVM

APEDE advierte que proyecto de ley 491 afectaría la competitividad de Panamá al destinar fondos de telecomunicaciones al IVM de la CSS.

 APEDE rechaza Ley 491 que destina fondos de telecomunicaciones al IVM

 APEDE rechaza Ley 491 que destina fondos de telecomunicaciones al IVM

ECOTV
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) expresó este miércoles su rechazo al proyecto de Ley 491, que propone destinar el 10% de los ingresos provenientes de concesiones de telecomunicaciones al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social.

El gremio advirtió que trasladar nuevas cargas a sectores productivos expuestos a la competencia internacional podría generar efectos contraproducentes y afectar directamente la competitividad del país en un área estratégica.

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APEDE: Impacto en competitividad y costos

A través de un comunicado, APEDE reconoció la importancia de fortalecer la protección social y encontrar soluciones sostenibles para jubilados y pensionados. Sin embargo, alertó que un aumento en los costos logísticos podría:

  • reducir la competitividad de Panamá,
  • provocar pérdida de volumen en el mercado,
  • generar desvío de carga hacia otros países,
  • debilitar la posición del país como hub regional.
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Piden análisis técnico del proyecto

La organización insistió en que la iniciativa, actualmente en tercer debate, debe someterse a un análisis técnico integral que evalúe su impacto económico, regulatorio y competitivo antes de su aprobación.

Llamado a proteger el modelo económico

La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, subrayó que Panamá compite por eficiencia, confiabilidad y costos, no por ser el país más caro.

“Panamá no compite por ser el más costoso, compite por ser eficiente, confiable y competitivo. Cuidar esa posición es fundamental para seguir generando inversión, empleo y oportunidades”, afirmó. “Panamá no compite por ser el más costoso, compite por ser eficiente, confiable y competitivo. Cuidar esa posición es fundamental para seguir generando inversión, empleo y oportunidades”, afirmó.

También enfatizó que, en un entorno global altamente competitivo, las decisiones de política pública deben evitar afectar sectores clave para el crecimiento económico.

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