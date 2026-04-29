IMHPA advierte sobre llegada de El Niño y sus efectos en el país

La directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá ( IMHPA ) , Luz Graciela de Calzadilla, informó que existe un 84% de probabilidad de que el Fenómeno de El Niño se registre en Panamá durante los meses de mayo, junio y julio.

Según explicó, el país se mantiene en fase de vigilancia, aunque las condiciones actuales apuntan a que el fenómeno se establecerá, lo que podría traer consigo una marcada sequía y efectos directos en la producción agrícola.

Las autoridades indicaron que, de mantenerse el aumento de la temperatura en el Pacífico ecuatorial durante las próximas semanas, la probabilidad podría incrementarse hasta un 85%.

IMHPA habla sobre los impactos previstos:

Disminución de las precipitaciones en varias regiones del país

Aumento de las temperaturas a nivel nacional

Sensación térmica de hasta 40°C en provincias centrales

Ante este panorama, se hace un llamado a productores, al sector agropecuario y a entidades como el Canal de Panamá a mantenerse alerta y tomar medidas preventivas.

El fenómeno de El Niño es conocido por alterar los patrones climáticos, generando sequías en algunas zonas y cambios significativos en el comportamiento de las lluvias, lo que impacta directamente la economía y los recursos hídricos del país.