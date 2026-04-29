Administrador del Canal de Panamá destaca proyecto de Río Indio ante retos por el fenómeno de El Niño

El administrador del Canal de Panamá , Ricaurte Vásquez, destacó la relevancia del proyecto del lago de Río Indio como parte de las estrategias para fortalecer la sostenibilidad hídrica del país.

Durante sus declaraciones, Vásquez subrayó el valor de la cuenca hidrográfica, no solo por su función ambiental, sino también por su impacto social. Más de 300 mil personas se benefician directamente de estas áreas, donde comunidades han impulsado actividades productivas como el cultivo de café, culantro y la producción de miel.

El funcionario resaltó que el desarrollo de la cuenca ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre comunidades, instituciones y el Estado, promoviendo además la titulación de tierras, mejoras en infraestructura y una mejor calidad de vida para sus habitantes.

Atentos al fenómeno de El Niño

En cuanto al clima, Vásquez señaló que el seguimiento al Fenómeno de El Niño es constante, debido a su impacto directo en las lluvias, fundamentales para la operación del Canal.

“Nos debemos a la lluvia”, enfatizó, al explicar que las condiciones climáticas son monitoreadas de forma permanente para garantizar la operatividad de la vía interoceánica.

Proyectos clave para el futuro

Ante este panorama, el administrador reiteró la importancia de impulsar proyectos como el reservorio de agua en Río Indio, una iniciativa clave para asegurar el suministro hídrico en el futuro y enfrentar posibles escenarios de sequía.

Asimismo, mencionó aspectos relacionados con la subasta de cupos y mecanismos de asignación, elementos fundamentales para la gestión eficiente del tránsito marítimo.