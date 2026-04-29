Superintendencia de Bancos advierte sobre estafas: no solicita pagos ni ofrece préstamos

La Superintendencia de Bancos de Panamá aclaró a la ciudadanía que su personal no solicita pagos ni participa en operaciones comerciales donde se pida dinero u otros beneficios financieros en nombre de la institución.

El pronunciamiento surge tras reportes de personas que aseguran haber recibido propuestas de préstamos, ofertas de compra de bienes inmuebles, gestiones de intermediación o solicitudes de transferencias de dinero utilizando el nombre de la entidad.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Superintendencia de Bancos alerta sobre estafas y falsas ofertas

La entidad advirtió que cualquier comunicación que involucre su nombre o el de sus funcionarios para:

requerir dinero,

gestionar supuestos trámites urgentes,

u ofrecer beneficios económicos,

debe considerarse como un posible fraude o intento de estafa, e incluso un caso de usurpación de identidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2049568379736826257?s=20&partner=&hide_thread=false La Superintendencia de Bancos de Panamá, LA aclaró que su personal no solicita pagos ni participa en operaciones comerciales donde se pide dinero u otros beneficios financieros en nombre de la institución.



Esto luego los avisos de personas que señalan haber recibido propuestas… pic.twitter.com/qgl3JRAPIj — Telemetro Reporta (@TReporta) April 29, 2026

Recomendaciones a la población

Las autoridades instan a la población a:

proteger su información personal y financiera,

evitar responder mensajes de números o cuentas no oficiales,

desconfiar de ofertas “demasiado buenas para ser reales”.

Además, recalcaron que la Superintendencia no interviene en transacciones comerciales entre clientes y agentes privados. Para validar cualquier información o reporte, la institución mantiene habilitados los siguientes contactos: