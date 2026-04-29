Panamá Nacionales -  29 de abril de 2026 - 14:34

Superintendencia de Bancos advierte sobre estafas: no solicita pagos ni ofrece préstamos

Superintendencia de Bancos advierte que no solicita pagos ni ofrece préstamos. Alertan sobre estafas y suplantación en Panamá.

Superintendencia de Bancos de Panamá advierte sobre estafas

Superintendencia de Bancos de Panamá advierte sobre estafas

Paul Hanaoka / Unsplash
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Superintendencia de Bancos de Panamá aclaró a la ciudadanía que su personal no solicita pagos ni participa en operaciones comerciales donde se pida dinero u otros beneficios financieros en nombre de la institución.

El pronunciamiento surge tras reportes de personas que aseguran haber recibido propuestas de préstamos, ofertas de compra de bienes inmuebles, gestiones de intermediación o solicitudes de transferencias de dinero utilizando el nombre de la entidad.

Superintendencia de Bancos alerta sobre estafas y falsas ofertas

La entidad advirtió que cualquier comunicación que involucre su nombre o el de sus funcionarios para:

  • requerir dinero,
  • gestionar supuestos trámites urgentes,
  • u ofrecer beneficios económicos,

debe considerarse como un posible fraude o intento de estafa, e incluso un caso de usurpación de identidad.

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Recomendaciones a la población

Las autoridades instan a la población a:

  • proteger su información personal y financiera,
  • evitar responder mensajes de números o cuentas no oficiales,
  • desconfiar de ofertas “demasiado buenas para ser reales”.

Además, recalcaron que la Superintendencia no interviene en transacciones comerciales entre clientes y agentes privados. Para validar cualquier información o reporte, la institución mantiene habilitados los siguientes contactos:

  • 506-7800
  • 506-7900

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