Superintendencia de Bancos advierte sobre estafas: no solicita pagos ni ofrece préstamos

La Superintendencia de Bancos de Panamá aclaró a la ciudadanía que su personal no solicita pagos ni participa en operaciones comerciales donde se pida dinero u otros beneficios financieros en nombre de la institución.
Superintendencia de Bancos alerta sobre estafas y falsas ofertas
La entidad advirtió que cualquier comunicación que involucre su nombre o el de sus funcionarios para:
- requerir dinero,
- gestionar supuestos trámites urgentes,
- u ofrecer beneficios económicos,
debe considerarse como un posible fraude o intento de estafa, e incluso un caso de usurpación de identidad.
Recomendaciones a la población
Las autoridades instan a la población a:
- proteger su información personal y financiera,
- evitar responder mensajes de números o cuentas no oficiales,
- desconfiar de ofertas “demasiado buenas para ser reales”.
Además, recalcaron que la Superintendencia no interviene en transacciones comerciales entre clientes y agentes privados. Para validar cualquier información o reporte, la institución mantiene habilitados los siguientes contactos:
- 506-7800
- 506-7900