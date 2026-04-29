Agroferias con arroz a bajo costo este jueves 30 de abril a nivel nacional

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó el jueves 30 de abril se llevarán a cabo agroferias en diversos puntos del país. En estas jornadas, los ciudadanos podrán adquirir alimentos de calidad a bajos precios, iniciando la atención desde las 8:00 a.m.
- Es obligatorio presentar la cédula de identidad personal.
- Los asistentes deben llevar sus propias bolsas reutilizables para el despacho de los productos.
Agroferias del IMA para el jueves 30 de abril
Coclé
- Casa local El Coco, distrito de Penonomé.
Veraguas
- Sede regional del MIDA, distrito de Santiago.
Panamá Este
- Casa comunal de Tortí, distrito de Chepo.
Chiriquí
- Parque de Boquerón, distrito de Boquete.
Panamá
- Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco.
Colón
- Junta Comunal de Limón, distrito de Colón.
Panamá Oeste
- Cancha de baloncesto de Nuevo Chorrillo, distrito de Arraiján.
Comarca Ngäbe Buglé
- Comunidad de Filo Verde, distrito de Jirondai.
- Emplanada de Chorcha, distrito de Besikó.