Panamá Nacionales -  29 de abril de 2026 - 16:48

Agroferias con arroz a bajo costo este jueves 30 de abril a nivel nacional

Para garantizar un proceso ordenado en las agroferias, el IMA recordó los requisitos de ingreso de todos los asistentes.

Agroferias con arroz a bajo costo.

Agroferias con arroz a bajo costo.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó el jueves 30 de abril se llevarán a cabo agroferias en diversos puntos del país. En estas jornadas, los ciudadanos podrán adquirir alimentos de calidad a bajos precios, iniciando la atención desde las 8:00 a.m.

Para garantizar un proceso ordenado y sostenible, la institución recordó los siguientes requisitos de ingreso:

  • Es obligatorio presentar la cédula de identidad personal.
  • Los asistentes deben llevar sus propias bolsas reutilizables para el despacho de los productos.

Agroferias del IMA para el jueves 30 de abril

Coclé

  • Casa local El Coco, distrito de Penonomé.

Veraguas

  • Sede regional del MIDA, distrito de Santiago.

Panamá Este

  • Casa comunal de Tortí, distrito de Chepo.

Chiriquí

  • Parque de Boquerón, distrito de Boquete.

Panamá

  • Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco.

Colón

  • Junta Comunal de Limón, distrito de Colón.

Panamá Oeste

  • Cancha de baloncesto de Nuevo Chorrillo, distrito de Arraiján.

Comarca Ngäbe Buglé

  • Comunidad de Filo Verde, distrito de Jirondai.
  • Emplanada de Chorcha, distrito de Besikó.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2049193826795806839&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Agroferias con venta de arroz y verduras a bajo costo este 28 de abril

Arroz a $5 en Panamá: lugares de las agroferias del IMA este lunes 27 de abril

Agroferias del IMA en Panamá: centros de venta del 27 al 28 de abril

Recomendadas

Más Noticias