Panamá Cara a Cara -

Cara a Cara con Giulia De Sanctis, presidenta de la Apede

En la edición de Cara a Cara de este domingo 26 de abril la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Giulia De Sanctis, rindió un balance de los resultados de la CADE 2026 que abordó la posible entrada de Panamá a la OCDE. También analizó los retos que tiene Panamá en materia de crecimiento económico y las decisiones claves para solucionar problemas como el desempleo.