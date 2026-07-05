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Cara a Cara con José Ramón Icaza, ministro para Asuntos del Canal y Secretario de Metas

José Ramón Icaza, ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, indicó que se están tratando múltiples temas actualmente en el Gobierno, y en el caso de la mina, en este momento se realiza un análisis de la auditoría integral, con apoyo de varios ministros. Además, explicó cómo avanza el proceso de licitación para las concesiones portuarias y las conversaciones con las comunidades para el proyecto de Río Indio.