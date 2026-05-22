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Ministro Icaza explica los desafíos tras designación de Ilya Espino de Marotta al frente del Canal

El ministro para Asuntos del Canal y presidente de la Junta Directiva, José Ramón Icaza, explicó cómo será la transición tras el nombramiento de Ilya Espino de Marotta como nueva administradora de la vía Interoceánica y el proceso para el nombramiento del subadministrador. También se refirió a los desafíos y los proyectos contemplados en el plan estratégico, entre ellos Río Indio.